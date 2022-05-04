Джошуа: На мене чекає важкий бій з Усиком
Вже влітку 2022 року Ентоні Джошуа спробує взяти реванш в Олександра Усика за поразку у 2021 році. Британець не чекає легкої прогулянки у другому поєдинку.
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Наразі уся увага Джошуа сконцентрована на українському боксеру. В своєму інтерв'ю Ентоні пригадав Тайсона Ф'юрі, який несподівано оголосив про закінчення кар'єри. На думку Джошуа, його земляк повернеться на ринг, якщо йому надійде чудова пропозиція щодо поєдинку.
Якщо Ф'юрі захоче повернутися до рингу, то ще зможе заробити багато грошей. Але в мене зараз інше завдання: на мене чекає важкий бій з Усиком. А потім подивимося. Думаю, Ф'юрі ще повернеться, якщо буде хороший варіант,
– сказав майбутній суперник Усика.
Відзначимо, що більшість людей зі світу боксу схиляються до того, що у реванші українець вдруге переможе Ентоні. У цьому списку є навіть глава Top Rank Боб Арум та сам Тайсон Ф'юрі. "Циганський король" попросив українця добряче натовкти його земляка.
Реванш Усик – Джошуа: коротко про головне
- Наразі команди перебувають у стадії перемовин. Вже найближчим часом сторони вдарять по руках. Перемовини перебувають вже на останній стадії, узгоджують дату та місце поєдинку.
- За словами промоутера Едді Хірна, реванш Усик – Джошуа може відбутись 23 липня.2022 року.
- Сторони розглядають два місця проведення поєдинку – Саудівську Аравію та Велику Британію.
- Заради реваншу Олександр виїхав із України, у якій Росія розв'язала війну. Завдяки бою Усик хоче спробувати зібрати для рідної країни близько одного мільйона доларів.
- Також український боксер відкрив власний благодійний фонд, який допомагає українцям.
- Усик вже заявив, що готує сюрпризи для свого британського суперника.
- В одному з інтерв'ю Олександр вкотре запевнив, що на ринзі принесе Україні значно більше користі, ніж поза його межами.