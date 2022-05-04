Джошуа: На мене чекає важкий бій з Усиком

Вже влітку 2022 року Ентоні Джошуа спробує взяти реванш в Олександра Усика за поразку у 2021 році. Британець не чекає легкої прогулянки у другому поєдинку.

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Наразі уся увага Джошуа сконцентрована на українському боксеру. В своєму інтерв'ю Ентоні пригадав Тайсона Ф'юрі, який несподівано оголосив про закінчення кар'єри. На думку Джошуа, його земляк повернеться на ринг, якщо йому надійде чудова пропозиція щодо поєдинку.

Якщо Ф'юрі захоче повернутися до рингу, то ще зможе заробити багато грошей. Але в мене зараз інше завдання: на мене чекає важкий бій з Усиком. А потім подивимося. Думаю, Ф'юрі ще повернеться, якщо буде хороший варіант,

– сказав майбутній суперник Усика.

Відзначимо, що більшість людей зі світу боксу схиляються до того, що у реванші українець вдруге переможе Ентоні. У цьому списку є навіть глава Top Rank Боб Арум та сам Тайсон Ф'юрі. "Циганський король" попросив українця добряче натовкти його земляка.

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