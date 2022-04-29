Усик: Багато людей в Україні зараз потребує допомоги

Непереможний український боксер розповів, як збирається використати реванш для допомоги українцям, які постраждали від війни з Росією. Олександр Усик планує випустити 2000 спціальних токенів (NFT).

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Завдяки такій ініціативі чемпіон світу надасть своїм землякам фінансову допомогу. Токени будуть опубліковані напередодні другого бою проти Ентоні Джошуа.

Цікаво, що один із покупців NFT зможе стати власником двох квитків на реванш за участю Усика.

Олександр таким варіантом спробує зібрати для земляків близько 1 мільйона доларів.

Багато людей в Україні зараз потребує допомоги. Я думаю, що як тільки будуть випущені ці токени, багато хто насправді отримає допомогу. Це будуть люди, яким вона справді потрібна,

– відповів Усик.

Усик готується до реваншу, але не забуває про земляків