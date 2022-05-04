Усик: Ворог наступає, але наші бійці тримаються

Олександр вкотре прокоментував повномасштабне вторгнення Росії на територію України. Він розповів, що намагається обмежити себе неприємними новинами про війну.

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Продовжуються бойові дії. Ворог наступає, але наші бійці тримаються. Я хочу сказати, що я трохи відключився від цього. Багато моїх друзів та колег попросили мене не читати новини. Те, що мені потрібне, я дізнаюся від своїх друзів, які залишилися там,

– сказав Усик.

За словами боксера, його рідні та знайомі переконали його виїхати з України та почати підготовку до реваншу. Адже, на їхню думку, так він принесе набагато більше користі своїй рідній країні.

"Я повернувся до тренувань. Тому що велика кількість моїх близьких, друзів, моя команда і деякі люди, які залишилися в Україні (деякі люди при владі, громадські діячі), повідомили, що я краще допоможу своїй країні, якщо почну підготовку до матчу-реваншу, ніж буду в теробороні або просто у Києві.

Ми подумали разом із командою та ухвалили рішення, що такими діями ми більше допоможемо країні та тим людям, які потребують допомоги", – зазначив Олександр.

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