Усик: Я не можу відкрити карти

Чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO вже перебуває у тренувальному таборі, де готується до реваншу проти Ентоні. У боксерській спільноті впевнені, що усі побачать на ринзі зовсім інший бокс від Усика та Джошуа.

До теми Вони побачать, який ефект на Усика справила війна, – Льюїс про реванш з Джошуа

Це підтвердив сам український боксер. Олександр готує сюрпризи для суперника, але не став розкривати усі карти.

Цей бій буде іншим. Я не можу розкрити все. Я не можу відкрити карти. Натякну тільки, що маю намір поміняти свою стійку чи позицію,
– сказав Усик.

Реванш Усик – Джошуа: коротко про головне

  • За словами промоутера британця Едді Хірна, реванш відбудеться 23 липня. Боксери вийдуть на ринг у Великій Британії або Саудівській Аравії.
  • Наразі сторони ведуть перемовини, де узгоджують останні деталі.
  • Заради підготовки до поєдинку Олександр покинув Україну та переїхав у Європу. Перед цим Усик був у лавах тероборони Києва.
  • Перед реваншем українець змінив імідж.