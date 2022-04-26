Усик: Я не можу відкрити карти

Чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO вже перебуває у тренувальному таборі, де готується до реваншу проти Ентоні. У боксерській спільноті впевнені, що усі побачать на ринзі зовсім інший бокс від Усика та Джошуа.

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Це підтвердив сам український боксер. Олександр готує сюрпризи для суперника, але не став розкривати усі карти.

Цей бій буде іншим. Я не можу розкрити все. Я не можу відкрити карти. Натякну тільки, що маю намір поміняти свою стійку чи позицію,

– сказав Усик.

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