Я ставлюся до жіночого боксу без ентузіазму, – Усик зробив сексистську заяву

Непереможний український боксер Олександр Усик зробив сексистську заяву. 33-річний боксер висловив думку щодо жінок у боксі.

Навряд слова Усика сподобаються дівчатам, які виступають за рівноправність.

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"Я ставлюся до жіночого боксу без ентузіазму. Тому що для мене жіноча стать – це квіти, які треба поливати, які повинні тішити око, пахнути. Бокс – це контактний вид спорту, жорсткий вид спорту, а дівчина, на мою думку, це щось м'яке, щось добре, світле.

Не говоритиму, що я толерантний, і нехай так буде. Я просто скажу, що я не за жіночий бокс", – сказав Усик на зустрічі з підростаючим поколінням.

Останній бій Олександра Усика: коротко

У вересні 2021-го року Усик сенсаційно переміг британського боксера.

Після поразки Джошуа активував опцію про реванш.

За словами промоутера Усика, Джошуа готовий відступити від негайного реваншу з українцем, аби Усик вийшов на ринг проти Тайсона Ф'юрі.

Проте британцеві необхідна гарантія, що майбутній його бій відбудеться з переможцем.

Промоутер Джошуа Едді Хірн розповів про попередні деталі майбутнього реваншу між Усиком та британським боксером. Він зазначив, що поєдинок може відбутися вже у квітні.