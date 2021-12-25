Хірн: Квітень – найреалістичніша дата
Промоутер британця назвав можливу дату повторного двобою та місце зустрічі боксерів. Вже навесні може відбутися реванш.
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Квітень – найреалістичніша дата для цього бою, але ми ще не визначилися з місцем. У нас є пропозиції з усього світу, але я думаю, що найкращий варіант – Великобританія,
– сказав Хірн.
Голова промоутерської компанії Matchroom Boxing зазначив, що вже після Різдва мають відбутися переговори з представником Усика Олександром Красюком.
Також промоутер наголосив, що Джошуа не розглядає варіант із відмовою від повторного поєдинку з Олександром, щоб потім вийти на ринг проти переможця бою між Усиком та Тайсоном Ф'юрі.
Усик – Джошуа: що відомо про реванш
- У вересні український боксер сенсаційно переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього чемпіонські титули.
- Відразу після поразки британець активував опцію про реванш.
- Усик неодноразово наголошував, що хотів би вийти на ринг за підтримки рідних трибун. Проте промоутер Едді Хірн заявив, що реванш точно не відбудеться в Україні.
- Несподівано з'явився ще один претендент на бій проти українця. Тайсон Ф'юрі заявив про своє бажання вийти на ринг проти Олександра. Сам же українець зазначив, що теж хотів би спробувати свої сили проти британця.
- Та WBC зобов'язала Ф'юрі битися з офіційним претендентом Ділліаном Уайтом.
- Та нещодавно промоутер одіозного боксера Френк Воррен заявив, що Тайсон не захищатиме титул у наступному поєдинку. Оскільки Діллан не завершив судову тяганину з WBC.