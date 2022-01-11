Навряд слова Усика сподобаються дівчатам, які виступають за рівноправність.

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"Я ставлюся до жіночого боксу без ентузіазму. Тому що для мене жіноча стать – це квіти, які треба поливати, які повинні тішити око, пахнути. Бокс – це контактний вид спорту, жорсткий вид спорту, а дівчина, на мою думку, це щось м'яке, щось добре, світле.

Не говоритиму, що я толерантний, і нехай так буде. Я просто скажу, що я не за жіночий бокс", – сказав Усик на зустрічі з підростаючим поколінням.

Довідка. Сексизм – це упереджене ставлення до людини через її стать, а також дискримінація за ознакою статі словами чи вчинками.

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