Вряд ли слова Усика понравятся девушкам, которые выступают за равноправие.

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"Я отношусь к женскому боксу без энтузиазма. Потому что для меня женский пол – это цветы, которые нужно поливать, которые должны радовать глаз, пахнуть. Бокс – это контактный вид спорта, жесткий вид спорта, а девушка, по-моему, это что-то мягкое, что-то хорошее, светлое.

Не буду говорить, что я толерантный, и пусть так будет. Я просто скажу, что я не за женский бокс", – сказал Усик на встрече с подрастающим поколением.

Справка. Сексизм – это предвзятое отношение к человеку из-за его пола, а также дискриминация по признаку пола словами или поступками.

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