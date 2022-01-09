Одразу після бою британець активував своє право на реванш, який має відбутися не пізніше квітня.
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"Найкращий шанс Джошуа залишитися фінансовою зіркою у Великій Британії та за її межами – триматися подалі від Усика, який показав, що дрібніші та точні бійці можуть дуже добре перебоксувати Джошуа.
Якщо Ф'юрі впорається з Усиком, це може знову відкрити вікно для того прибуткового бою Ф'юрі – Джошуа, який розвалився у 2021 році. Це означає, що Джошуа – Усик II, ймовірно, не відбудеться”, – цитує джерело Сегодня.
Усик відібрав титули у Джошуа
- У вересні 2021-го року Усик сенсаційно переміг британського боксера.
- Після поразки Джошуа активував опцію про реванш.
- За словами промоутера Усика, Джошуа готовий відступити від негайного реваншу з українцем, аби Усик вийшов на ринг проти Тайсона Ф'юрі.
- Проте британцеві необхідна гарантія, що майбутній його бій відбудеться з переможцем.
- Промоутер Джошуа Едді Хірн розповів про попередні деталі майбутнього реваншу між Усиком та британським боксером. Він зазначив, що поєдинок може відбутися вже у квітні.