Одразу після бою британець активував своє право на реванш, який має відбутися не пізніше квітня.

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"Найкращий шанс Джошуа залишитися фінансовою зіркою у Великій Британії та за її межами – триматися подалі від Усика, який показав, що дрібніші та точні бійці можуть дуже добре перебоксувати Джошуа.

Якщо Ф'юрі впорається з Усиком, це може знову відкрити вікно для того прибуткового бою Ф'юрі – Джошуа, який розвалився у 2021 році. Це означає, що Джошуа – Усик II, ймовірно, не відбудеться”, – цитує джерело Сегодня.

Усик відібрав титули у Джошуа