Голкіпер "Ворскли" Павло Ісенко вивів команду з капітанською пов’язкою на матч "Дніпра-1". Полтавська команда грала молодіжним складом, тому талановитий 16-річний воротар почесно став капітаном у поєдинку.

У рамках 32-го туру чемпіонату України "Ворскла" поступилась "Дніпру-1". 16-річний Ісенко вивів команду на поле із капітанською пов'язкою та став наймолодшим капітаном в історії чемпіонатів України, повідомив офіційний сайт "Ворскли".

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16-річний капітан

Головний тренер команди Юрій Максимов раніше заявляв, що в останніх турах чемпіонату буде грати в основному молодь.

На час поєдинку голкіперу було всього 16 років 11 місяців і 28 днів.

"Ворскла" завершила сезон розгромною поразкою – 3:0.

В кінці червня Павло феєрично дебютував за "Ворсклу" в півфіналі Кубка України з "Маріуполем" і вивів її у фінал турніру, вигравши серію пенальті. Там полтавці в післяматчевій серії поступилися "Динамо", однак в воротах у них в цей раз грав Дмитро Різник.

Зацікавленість у послугах Ісенка

Після яскравого дебюту за полтавську команду молодий голкіпер привернув увагу європейських клубів. Ісенко потрапив до сфери інтересів португальської "Бенфіки".

Ще до дебюту воротарю надходила пропозиція від донецького "Шахтаря". Але юний голкіпер відмовився через перспективи. дім та сім'ю.

Раніше дитячий тренер 16-річного голкіпера Олександр Супрун розповів про свого вихованця. Після турніру, який відбувався у Португалії, на нього виходили представники "Спортингу" і "Браги".