Тренерський штаб полтавської "Ворскли" вирішив, що два останні матчі цього сезону команда дограє молодіжним складом.

Про це заявив головний тренер команди Юрій Максимов в коментарі "Команда №1".

До слова ПФК "Львів" зіграє останні матчі сезону УПЛ у рідному місті

Причина такого рішення

Максимов зщаявив, що команда дуже тяжко відходила після поразки у фіналі Кубка України. Сам матч проти "Динамо" закінчився внічию 1:1, а в серії пенальіт перемогли гравці столичного клубу.

"Краще б програли в основний або в додатковий час. Зрозуміло, що по грі Динамо було сильніше, але коли справа дійшла до футбольної лотереї ... Спочатку я б не повірив, що можна забити сім поспіль пенальті і програти", – висловив свої врадення Юрій Максимов.

Відтак в команді вирішили надати дострокову відпустку майже всім основним гравцям. А у двох матчах, що залишилися, зіграють футболісти молодіжної команди.

"Ми відпустили у відпустку практично всіх основних футболістів, щоб подивитися в справі перспективних хлопців, яких у "Ворсклі" вистачає. Потрібно розуміти, на кого ми зможемо розраховувати в майбутньому, кого брати на збори. Ми вже думаємо про наступний сезон", – розповів Максимов.

"Ворскла" вже так робила

Варто відзначити, що тренерський штаб "Ворскли" вже вдавався до такого кроку в цьому сезоні. Коли команда готувалася до фіналу Кубка України, то на матч поти ПФК "Львів" відправилися саме гравці молодіжного складу. Середній вік футболістів на полі склав 18,5 років (воротарю Павлу Ісенку лише 16 років). Сама гра закінчилася внічию 2:2.

"Ворсклі" залишилося зіграти два матчі. У четвер, 16 липня, полтавчани на власному полі приймуть "Маріуполь", а після цього в неділю, 19 липня, відправляться в гості до "Дніпро-1".

При цьому команда має шанс поборотися за місце в плей-офф, переможець якого отримає можливість виступити у кваліфікації Ліги Європи. "Ворскла" відстає від восьмого "Маріуполя" на п'ять очок за два тури до закінчення. У випадку перемоги у двох матчах, що залишилися, і поразок азовців у цих іграх, саме "Ворскла і займе восьме місце у турнірній таблиці. Саме воно дає право зіграти у плей-офф, де суперником буде команда з верхньої шістки – "Олександрія".