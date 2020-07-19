"Дніпро-1" завдяки дублю Супряги розгромив "Ворсклу" з Ісенком у воротах: відео
"Дніпро-1" у завершальному 32 турі чемпіонату України на власному полі розгромив "Ворсклу". Перемогу дніпрянам 19 липня принесли два голи Владислава Супряги та точний удар Олексія Хобленка.
Дніпро-1 – Ворскла 3:0
Голи: Супряга, 25, 40, Хобленко, 50
Дивіться також: Ексгравець збірної Коломоєць відзначився красивим голом у матчі проти лідера Естонії: відео
Перед матчем капітан "Дніпра-1" Сергій Кравченко отримав від спортивного директора УПЛ Максима Степаненка Кубок Престижу – приз переможцю другої шістки. Про це повідомляє 24 канал.
Перший момент у матчі на 15 хвилині мали господарі поля. Булеца подав у штрафний, після чого стався рикошет від Мельничука. Талановитий воротар полтавців Ісенко витягнув м'яч з-під поперечини.
Через 10 хвилин дніпряни таки відкрили рахунок у грі. Супряга отримав пас у штрафний від Хобленка: Владислав обіграв захисника і покотив у дальній кут.
Відео першого голу Супряги
"Дніпро-1", який володів перевагою, на 40 хвилині подвоїв перевагу. Дубль оформив Супряга. Владислав замкнув простріл з лівого флангу.
Відео другого голу Супряги
На 50 хвилині збільшив рахунок Хобленко. Нападник "Дніпра-1" перехопив пас Кравчука поперек поля, адже Якубу не встиг до м'яча: Олексій увійшов у штрафний і переграв Ісенка.
Відео голу Хобленка
Третій гол господарів поля повністю заспокоїв гру. Упродовж другого тайму команди практично не турбували воротарів. Таким чином, впевнена перемогла "Дніпра-1".
Тепер команду Дмитра Михайленка чекають матчі плей-офф за Лігу Європи.