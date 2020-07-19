"Дніпро-1" у завершальному 32 турі чемпіонату України на власному полі розгромив "Ворсклу". Перемогу дніпрянам 19 липня принесли два голи Владислава Супряги та точний удар Олексія Хобленка.

Дніпро-1 – Ворскла 3:0

Голи: Супряга, 25, 40, Хобленко, 50

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Перед матчем капітан "Дніпра-1" Сергій Кравченко отримав від спортивного директора УПЛ Максима Степаненка Кубок Престижу – приз переможцю другої шістки. Про це повідомляє 24 канал.

Перший момент у матчі на 15 хвилині мали господарі поля. Булеца подав у штрафний, після чого стався рикошет від Мельничука. Талановитий воротар полтавців Ісенко витягнув м'яч з-під поперечини.

Через 10 хвилин дніпряни таки відкрили рахунок у грі. Супряга отримав пас у штрафний від Хобленка: Владислав обіграв захисника і покотив у дальній кут.

Відео першого голу Супряги

"Дніпро-1", який володів перевагою, на 40 хвилині подвоїв перевагу. Дубль оформив Супряга. Владислав замкнув простріл з лівого флангу.

Відео другого голу Супряги

На 50 хвилині збільшив рахунок Хобленко. Нападник "Дніпра-1" перехопив пас Кравчука поперек поля, адже Якубу не встиг до м'яча: Олексій увійшов у штрафний і переграв Ісенка.

Відео голу Хобленка

Третій гол господарів поля повністю заспокоїв гру. Упродовж другого тайму команди практично не турбували воротарів. Таким чином, впевнена перемогла "Дніпра-1".

Тепер команду Дмитра Михайленка чекають матчі плей-офф за Лігу Європи.

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