Дитячий тренер 16-річного голкіпера "Ворскли" Павла Ісенка, який відбив три пенальті у півфіналі з "Маріуполем" (1:1, 4:3 – по пенальті), Олександр Супрун розповів про свого вихованця.

Про це він розповів у інтерв'ю Zbirna.com. 16-річний воротар "Ворскли" відмінно відіграв у серії пенальті в півфіналі Кубка України проти "Маріуполя".

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У кваліфікаційному раунді чемпіонату Європи збірна України (U-17) не пропустила жодного м'яча і всі три матчі провів на нуль наш вихованець. Після турніру, який проходив в Португалії, на нього виходили представники "Спортінгу" і "Браги" – номер Пашки брали у півзахисника "Ворскли" Луїзао. Дзвонили, спілкувалися. Моя думка – рано йому туди їхати, не готовий він поки до тих випробувань, які там треба буде пройти.

"Пару років тому його, до речі, мало "Шахтар" не переманив. Одного нашого вихованця 2003 року народження, Дениса Шостака, "гірники" забрали, але Павла Ісенка вдалося зберегти. У зустрічах з тим же "Шахтарем" він в кожній грі по три-чотири рази виручав. Будь-якому голкіперові, а я сам теж колишній воротар, потрібно постійно грати. У "Динамо" теж інтерес виявляли, але і туди він ще встигне, якщо буде і далі так само працювати. Нехай "Ворсклі" користь поки приносить", – сказав Супрун.

Вихід Павла Ісенка у півфіналі Кубка України

Головний тренер "Ворскли" Юрій Максимов ризикнув та випустив 16-річного воротаря на серію післяматчевих пенальті і не прогадав: Ісенко відбив 3 з 5 ударів гравців "Маріуполя" та став справжнім героєм матчу.

Як зазначив помічник головного тренера полтавського клубу Віктор Уляницький, вихід Ісенка був вирішений заздалегідь. Наставник ще два тижні тому сказав Ісенку, що він виходить на пенальті, якщо буде нічийний результат у Кубку України.