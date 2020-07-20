Голкипер "Ворсклы" Павел Исенко вывел команду с капитанской повязкой на матч "Днепра-1". Полтавская команда играла молодежным составом, поэтому талантливый 16-летний вратарь почетно стал капитаном в поединке.

В рамках 32-го тура чемпионата Украины "Ворскла" уступила "Днепру-1". 16-летний Исенко вывел команду на поле с капитанской повязкой и стал самым молодым капитаном в истории чемпионатов Украины, сообщил официальный сайт "Ворсклы".

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16-летний капитан

Главный тренер команды Юрий Максимов ранее заявлял, что в последних турах чемпионата будет играть в основном молодежь.

На время поединка голкиперу было всего 16 лет 11 месяцев и 28 дней.

"Ворскла" завершила сезон разгромным поражением – 3:0.

В конце июня Павел феерично дебютировал за "Ворсклу" в полуфинале Кубка Украины с "Мариуполем" и вывел ее в финал турнира, выиграв серию пенальти. Там полтавчане в послематчевой серии уступили "Динамо", однако в воротах у них в этот раз играл Дмитрий Резник.

Заинтересованность в услугах Исенко

После яркого дебюта за полтавскую команду молодой голкипер привлек внимание европейских клубов. Исенко попал в сферу интересов португальской "Бенфики".

Еще до дебюта вратарю поступало предложение от донецкого "Шахтера". Но юный голкипер отказался из-за перспектив, дома и семьи.

Ранее детский тренер 16-летнего голкипера Александр Супрун рассказал о своем воспитаннике. После турнира, который проходил в Португалии, на него выходили представители "Спортинга" и "Браги".