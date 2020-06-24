24 червня "Маріуполь" зіграв з "Ворсклою" у другому матчі 1/2 фіналу Кубка України з футболу. Важку перемогу здобули гості з Полтави.

Маріуполь – Ворскла 1:1 (пен. 2:3)

Гол: Горбунов, 37 – Кане, 80 (пен.)

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У першому таймі активнішими були полтавчани і створили безліч гострих моментів біля воріт Євгена Гальчука. Спершу Кане стрільнув з-за меж штрафного, і м'яч пролетів в декількох сантиметрах від штанги. Пізніше Чеснаков вище воріт пробив на добиванні невпевненого сейва від Гальчука при штрафному від Кане від правого кута володінь "Маруіполя".

Але забити вдалося азовцям. На 37-й хвилині Горбунов змістився з лівого флангу в центрі, і м'яч з невеликим рикошетом від Чурка, який уникнув офсайду, залетів у ворота "Ворскли" – 1:0.

Відео голу Горбунова

Після перерви Кане зробив навіс на Ребенка, і той головою з кута воротарського несильно пробив у руки голкіперу.

Відновити паритет у матчі полтавчани змогли аж на 80-й хвилині. Тищенко поклав на газон Степанюка під час ривка форварда по правому флангу і заробив пенальті у власні ворота.

Все той же Кане з 11-тиметрової позначки не залишив шансів голкіперу – 1:1. Більше до кінця основного часу голів забито не було.

Відео голу Кане

У додатковий час команди відзначитися теж не змогли. Окремо варто відзначити момент "Маріуполя" на 94-й хвилині – Фомін від лівого кута штрафного пробив трохи вище поперечини.

У підсумку, командам довелося бити пенальті. У "Ворскли" під серію пенальті відбулася заміна: замість Різника на поле вийшов 16-річний Ісенко. І це спрацювало. Юний талант парирував 3 пенальті і вивів свою команду у фінал Кубка України (голкіпер азовців справився лише з двома). Вирішальний 11-метровий у "Маріуполя" не зміг реалізувати Віктор Корнієнко.

Маріуполь – Ворскла відеоогляд матчу