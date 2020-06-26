Голкіпер полтавської "Ворскли" Павло Ісенко мав пропозицію від донецького клубу. Він залишився у Полтаві, щоб розвиватись як футболіст.

Ісенко зізнався, що грав лише у "Ворсклі". Йому раніше надходила пропозиція перейти в "Шахтар", але юний голкіпер відмовився через перспективи. дім та сім'ю, цитує ЗМІСТ.

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Пропозиція донеччан

За словами Ісенка, він серйозно готувався до цієї гри, мотивація була шалена. У день голкіпер витрачає близько чотирьох годин на тренування.

Головне для воротаря – це змусити гравця вдарити туди, куди ти хочеш, та не "клеїти дурня" на тренуваннях,

– сказав Ісенко.

16-річний талант зазначив, що спортивних та кар'єрних планів поки немає.

Додамо, що Ісенко у кубковому матчі проти "Маріуполя" дебютував за "Ворсклу", замінивши Дмитра Різника перед серією пенальті.

Павло сповна скористався шансом від Юрія Максимова. Юний голкіпер відбив три удари в серії, що дозволило його команді пробитися у фінал, де полтавський клуб зустрінеться із "Динамо".