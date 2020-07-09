8 липня "Динамо" у Харкові зіграло з "Ворсклою" у фіналі Кубка України. Матч закінчився перемогою киян у серії пенальті.

Динамо – Ворскла 1:1 (8:7 пен.)

Гол: Вербич, 28 – Степанюк, 11

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Статистика перед матчем

Перед протистоянням за трофей кияни зазнали двох поразок в національній першості, поступившись другою позицією турнірної таблиці чернігівській "Десні". Тренерський штаб полтавчан на крайній тур чемпіонату виставив молодіжний склад, продемонструвавши серйозність намірів поборотися за Кубок.

"Ворскла" у своїй історії тільки раз ставала володарем почесного трофея: у 2009 році "зелено-білі" в фіналі обіграли донецький "Шахтар", який перед цим виграв Кубок УЄФА. "Динамо" 11 разів вигравало Кубок України, а останній раз таке відбувалося в 2014-му.

Всього команди провели 53 матчі. 40 перемог на рахунку "Динамо", дев'ять матчів закінчилися внічию, і чотири перемоги здобула "Ворскла". Різниця м'ячів вражає – 112:33.

Гольовий початок

"Ворскла" сенсаційно першою забила у цьому матчі. Кане навісив після розіграшу кутового. Сидорчук упустив Руслана Степанюка, який впевнено відкрив рахунок у матчі – 0:1.

Відео голу Степанюка

"Біло-сині" відновили паритет у матчі на 28-й хвилині. Спершу Вербич пробив прямо у воротаря, але згодом виправив свою помилку – після навісу з правого флангу Де Пена головою зробив скидку на Беньяміна Вербича, який прийняв м'яч спиною до воріт і з розвороту завдав точного удару без шансів для голкіпера. 1:1.

Відео голу Вербича

У першому таймі "Динамо" було ближчим, щоб вийти вперед, але Різник вкотре та вкотре рятував свою команду. Спершу Де Пена пробивав штрафний метрів з 30-ти, але Вербич головою пробив вище воріт. Згодом Вербич вистрелив з-за меж штрафного і воротар перевів м'яч на кутовий.

Відібраний гол "Динамо"

Після перерви "біло-сині" продовжили натиск на ворота "Ворскли". На 56-й хвилині Цітаішвілі з-за меж штрафної "Ворскли" потужно пробив по володінням Різника, і м'яч пройшов поруч з правою хрестовиною.

У середині другого тайму "Динамо" все ж забило, але з офсайду. Вербич відправив м'яч у ворота після прострілу Кендзьори і Монзуль не зарахувала взяття воріт.

Передачу з флангу замкнув Вербич (на фото – ближній з тих, хто в центрі), який не був у офсайді. Можливо, боковий рефері переплутала з гравцем (Де Пена), який перебував поза грою (за Вербичем).

До кінці основного часу команди не змогли визначити сильнішого і матч перейшов у екстра-тайми.

"Ворскла" зіграла активніше у додатковий час, іноді створюючи "пожежі" біля воріт Бущана, але рахунок на табло залишився нічийним і команди готувалися до серії пенальті. Юрій Максимов на серію 11-метрових ударів цього разу не ризикнув випустити 16-річного голкіпера Павла Ісенка. Тому у фінальній серії зійшлися Георгій Бущан та Дмитро Різник.

У підсумку, влучнішими виявилися футболісти "Динамо". Переможний восьмий пенальті для "Динамо" реалізував Артем Шабанов.