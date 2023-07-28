"Вона не потиснула закривавлену руку": Кличко потужно про відважний вчинок Харлан

Володимир Кличко відреагував на відважний вчинок Ольги Харлан. Боксер "двома руками" підтримав дії фехтувальниці.

Ольга Харлан відмовились тиснути руку росіянці після того, як перемогла її на чемпіонаті світу. Український спорт у захваті від вчинку фехтувальниці.

Варте уваги Укрпошта анонсувала марку на честь Харлан, яка не потиснула руку росіянці ціною дискваліфікації

Бере гордість за дії фехтувальниці

Ольга Харлан продемонструвала усьому світу свою чітку позицію – Україна не хоче мати жодних зв'язків із Росією, а також те, що спортсмени з країни-агресора не заслуговують жодної поваги. Все через те, фехтувальниця відмовилася потиснути руку своїй суперниці із Росії Анні Смірновій, яку перемогла. Спортивне керівництво вирішило позбавити її перемог на чемпіонаті світу. Український спорт відразу ж кинувся підтримувати Харлан, яку організатори чемпіонату світу вирішили дискваліфікувати зі змагань. Ба більше, Ольгу можуть відсторонити на 60 днів, через що вона може пропустити командний чемпіонат світу. Така нині ціна правди.

Не залишився осторонь і колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко, який чітко і зрозуміло описав мотиви дій Харлан. Кличко першочергово зазначив, що українська фехтувальниця зберегла свою честь, а також України. Також боксер підкреслив, що Харлан відмовилася потиснути закривавлену руку фальшивої "нейтральної" спортсменки. Аргументував свої слова Володимир тим, що на одній зі світлин Анна Смірнова гордо позує зі своїм братом, який служить у армії Росії.

До слова, Федерація фехтування України активно вимагає скасування дискваліфікації Ольги Харлан, а Міжнародний олімпійський комітет також встиг відреагувати на скандал на ЧС.