ТрО та військове обладнання для армії: Віталій Кличко розповів, як брат Володимир допомагає ЗСУ
Джерело:"Бабель"
Із перший днів повномасштабної війни в Україні Володимир Кличко активно допомагає країні. Колишній боксер не лише волонтерить, а й веде перемовини щодо військових питань.
Віталій Кличко: Він свій авторитет використовує дуже потужно
Мер Києва Віталій Кличко розповів про допомогу свого молодшого брата Володимира під час війни в Україні. За його словами, Володимир продовжує бути у списках територіальної оборони Києва.
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Наразі Кличко-молодший перебуває у Німеччині, де веде перемовини щодо військового обладнання для наших військових. Авторитет колишнього боксера йде на руку у таких потрібних Україні питаннях.
Так, він у ТрО. Зараз він ненадовго у Німеччині, там веде переговори щодо військового обладнання для наших ЗСУ. Він свій авторитет використовує дуже потужно – це стосується гуманітарної підтримки, економічної, підтримки військовим обладнанням,
– сказав Віталій Кличко.
У Німеччину Володимир виїхав за офіційним запрошенням та дорученням.
За словами очільника столиці України, такі візити є більш ефектними, ніж офіційні листування. Володимир після прохання старшого брата використовує свої зв'язки по цілому світу для залучення допомоги Києву та цілій країні.
"У нас в родині вистачає одного політика"
Також Володимир Кличко часто дає інтерв'ю іноземній пресі, якій розповідає подробиці війни проти тирана владіміра путіна та його безжальної армії.
З різних країн і різних джерел ми залучили десятки, якщо не сотні мільйонів євро. Це його зона відповідальності,
– відповів Кличко-старший.
Мер Києва відповів, чи чекати його молодшого брата у Верховній Раді України. Однак Володимир запевняє, що в родині вистачає одного політика, тому сам йти у цю сферу не збирається.
"У політику він не збирається, я про такі плани від нього не чув. Він завжди каже: "У нас в родині вистачає одного політика". Але він – небайдужий громадянин своєї держави і переживає за країну і за родину. І навіть його маленька донька була якийсь час у Києві, бо це – Батьківщина", – додав Віталій Кличко.
Патріотична позиція Володимира Кличка
- На початку повномасштабної війни проти росії Володимир Кличко розвозив їжу та ліки по Києву.
- Це вже далеко не перша зустріч колишнього боксера у Німеччину. Раніше Кличко-молодший був у делегації України, яка у Німеччині провела перемовини щодо політичної та економічної підтримки нашої країни.
- Через напад окупанта Володимиру довелось відкласти боксерську мрію про повернення на ринг.
- Володимир їздив у зруйновану Бучу, а з братом Віталієм потрапив на обкладинку журналу The Ring.
- Саме після розмови з Володимиром Кличком британський боксер Ентоні Джошуа почав допомагати Україні.