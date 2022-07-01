Джошуа: Він порадив мені зробити пожертви у фонди

Майбутній суперник Олександра Усика виявився боксером із великим та добрим серцем. Ентоні Джошуа розповів, що мав розмову з Володимиром Кличком на тему благодійності для України.

Цікаво дізнатись Усик розповів, чи повернеться в Україну після реваншу з Джошуа

Британський боксер добре розуміє, що українці страждають від війни проти російського агресора, тому захотів допомогти країні фінансово.

Кличко-молодший попросив Ентоні зняти відео, але Джошуа обрав позицію, коли вчинки говорять голосніше, ніж слова.

Я питав про це особисто. Він порадив мені зробити пожертви у фонди, які везуть предмети першої допомоги в Україну. Він попросив мене зняти відео, але я вважаю, що краще, щоб мої дії говорили голосніше, ніж мої слова,

– сказав Джошуа.

Ентоні запевнив, що є спортсменом, який не купається у розкоші. Він не старається купувати дорогі автомобілі, годинники чи прикраси. Частину свого доходу боксер із Великої Британії перераховує на допомогу іншим. Наразі Джошуа допомагає жителям України та Нігерії, а також громаді Великої Британії та рідному місту Уотфорду.

Я допомагаю Україні зараз, коли це важливо, тому що це іде від щирого серця,

– додав майбутній суперник Усика.

Нагадаємо, що раніше Джошуа в одному з інтерв'ю словесно підтримав український народ.

До слова. Вже 20 серпня у Саудівській Аравії Усик та Джошуа вдруге зійдуться на ринзі. Боксери вже провели дві пресконференції та дуелі поглядів. Вже вийшло промо бою.

Прогноз від Favbet на реванш Усик – Джошуа