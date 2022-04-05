Кличко-молодший: Є ті, хто відповідає за них

Легенда боксу Володимир Кличко коротко прокоментував той жах, який можна побачити у Бучі, Ірпені чи інших містах поблизу Києва. Колишній боксер впевнений, що люди, які створили це все, будуть покарані.

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Немає слів, щоб описати ці злочини. Але є ті, хто відповідає за них,

– написав Володимир.

Нагадаємо, що Кличко-молодший у складі української делегації прилітав у Німеччину на перемовини щодо політичної та економічної підтримки України.

Після повернення з Німеччини Володимир відвідав страждальну Бучу. Позаду легенди боксу на дорозі лежать трупи мирних українських людей.