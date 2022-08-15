Виталий Кличко: Он свой авторитет использует очень мощно
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о помощи своего младшего брата Владимира во время войны в Украине. По его словам, Владимир продолжает находиться в списках территориальной обороны Киева.
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В настоящее время Кличко-младший находится в Германии, где ведет переговоры по военному оборудованию для наших военных. Авторитет бывшего боксера идет на руку в столь нужных Украине вопросах.
Да, он в ТрО. Сейчас он ненадолго в Германии, там ведет переговоры по военному оборудованию для наших ВСУ. Он свой авторитет использует очень мощно – это касается гуманитарной поддержки, экономической, поддержки военным оборудованием,
– сказал Виталий Кличко.
В Германию Владимир выехал по официальному приглашению и поручению.
По словам главы столицы Украины, такие визиты более эффектны, чем официальные переписки. Владимир по просьбе старшего брата использует свои связи по всему миру для привлечения помощи Киеву и всей стране.
"У нас в семье хватает одного политика"
Также Владимир Кличко часто дает интервью иностранной прессе, которой рассказывает подробности войны против тирана Владимира Путина и его безжалостной армии.
Из разных стран и из разных источников мы привлекли десятки, если не сотни миллионов евро. Это его зона ответственности,
– ответил Кличко-старший.
Мэр Киева ответил, ждать ли его младшего брата в Верховной Раде Украины. Однако Владимир уверяет, что в семье хватает одного политика, поэтому сам уходить в эту сферу не собирается.
"В политику он не собирается, я о таких планах от него не слышал. Он всегда говорит: "У нас в семье хватает одного политика". Но он – неравнодушный гражданин своего государства и переживает за страну и за семью. И даже его маленькая дочь была какое-то время в Киеве, потому что это – Родина", – добавил Виталий Кличко.
Патриотическая позиция Владимира Кличко
- В начале полномасштабной войны против России Владимир Кличко развозил еду и лекарства по Киеву.
- Это уже далеко не первая встреча бывшего боксера в Германию. Ранее Кличко-младший был в делегации Украины, которая в Германии провела переговоры о политической и экономической поддержке нашей страны.
- Из-за нападения оккупанта Владимиру пришлось отложить боксерскую мечту о возвращении на ринг.
- Владимир ездил в разрушенную Бучу, а с братом Виталием попал на обложку журнала The Ring.
- После разговора с Владимиром Кличко британский боксер Энтони Джошуа начал помогать Украине.