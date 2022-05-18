Володимир Кличко: Як щодо останнього танцю
46-річний колишній боксер відверто розповів, що розглядав своє повернення на ринг. Володимир Кличко навіть назвав суперника, з яким мріяв провести двобій. Українець хотів реалізувати мрію у бою проти Тайсона Ф'юрі, який володіє поясом WBC.
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Але повномасштабне вторгнення Росії в Україну кардинально змінило плани Кличка-молодшого. Після 24 лютого мрія легенди боксу на межі зриву. Наразі усі думки Володимира пов'язані лише з рідною країною.
Я думав про те, що мені потрібно написати Ф'юрі: "Як щодо останнього танцю?" Адже він хоче завершити кар'єру. Ми ж повинні були ще тоді провести другий бій. І я справді про це думав. Але знаєте що? Я не зробив це, тому що зараз мої думки в абсолютно іншому світі. Так, я мріяв стати найбільш віковим чемпіоном в історії хевівейту. Але це було тоді. А зараз все це під великим питанням,
– розповів Кличко-молодший.
Нагадаємо, що у боксерському колі та у ЗМІ ширилась інформація, що повернути на ринг Володимира може лише дві цілі – реванш із Ф'юрі та звання найбільш вікового чемпіона світу у важкій вазі.
Віталій Кличко теж прокоментував можливе повернення Володимира на ринг. Мер Києва вважає, що таким чином брат хоче злякати інших боксерів, але не більше. Клтичко-старший сумнівається у поверненні брата у професіонали.
Володимиру Кличку наразі не до боксу
- Колишній боксер привітав Тайсона Ф'юрі з перемогою над Ділліаном Уайтом. "Циганський король" у шостому раунді нокаутував свого суперника. Ця звитяга поставила крапку на кар'єрі британця.
- Кличко-молодший не заперечив свого повернення на ринг, але лише у тому разі, якщо в Україні вже незабаром закінчиться війна. Володимир ще прагне стати найстаршим чемпіоном світу у хевівейті.
- Після 24 лютого Кличко-молодший записався у територіальну оборону Києва.
- Ексбоксер їздив у зруйновану Бучу та інші передмістя столиці України.
- Також Володимир був у делегації України, яка у Німеччині провела перемовини щодо політичної та економічної підтримки нашої країни.
- Авторитетний журнал The Ring на головній обкладинці випуску помістив братів Кличків.
- Володимир прокоментував виїзд Усик з України заради реваншу проти Джошуа.
- Востаннє Кличко-молодший з'являвся на рингу ще у 2017 році. Ентоні Джошуа завдав Володимиру болючої поразки.