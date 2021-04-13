Челсі – Порту 0:1

Гол: Таремі, 90+4

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Шість днів тому 7 квітня суперники зустрічалися один з одним тут же у Севільї в першому поєдинку. Тоді номінальним господарем поля вважався Порту, який програв з рахунком 0:2. У першому таймі гол за Челсі забив Маунт, а наприкінці гри Чіллуелл закріпив успіх англійців.

Треба сказати, що і до першого матчу підопічні Томаса Тухеля вважалися фаворитами цього протистояння, а тепер, маючи в запасі два "гостьових" голи, їхні шанси пройти далі ще більше підвищилися. Але, ми знаємо, що у футболі нерідко бували різні випадки, коли у матчах-відповідях все змінювалося у зворотній бік.

На 11-й хвилині стався перший момент у матчі. Причому помилився воротар Челсі Менді, який у своєму штрафному віддав м'яч прямо в ноги Короні. Той пробив по воротах, але Жоржинью зумів підставити ногу і м'яч вилетів на кутовий.

В середині першого тайму Корона розвернувся в штрафній Челсі, крутанув перед собою Чілуелла, і зарядив в молоко, вицілювавши у ближню дев'ятку. А Маунт такий забив у першій грі..

Після перерви Чіллуелл прорвався по лівому флангу і від лицьової лінії віддав передачу в штрафний майданчик на Пулішіча, однак удар у останнього не вийшов. За декілька хвилин знову Челсі провели хорошу контратаку по лівому флангу, де на ударній позиції опинився Маунт. Він уже бив по воротах, але Манафа вчасно підставив ногу і м'яч вилетів на кутовий.

На 65-й хвилині три гравця Порту опинилися в районі точки без найменшої опіки. Таремі буцнув прямо під штангу – Менді встиг дострибнути.

Вже у додатковий час "дракони" вирвали перемогу у зустрічі, але це не врятувало команду від вильоту в турніру. Таремі забив у дев'ятку ударом через себе.

У підсумку, після перемоги у першому матчі (0:2) Челсі йде далі.

Челсі – Порту відеоогляд