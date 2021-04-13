ПСЖ – Баварія 0:1

Гол: Чупо-Мотінг, 40

Перший матч між цими командами закінчився перемогою ПСЖ з рахунком 3:2. Дублем відзначився Мбаппе. Один з голів за Баварію забив Чупо-Мотінг, який в минулому сезоні виступав за ПСЖ.

Цей матч довірили обслужити італійському арбітру Даніеле Орсато. Саме він судив фінал Ліги чемпіонів в минулому сезоні, в якому зіграли ці команди. Тоді Баварія мінімально перемогла та виграла трофей.

Баварія в цьому матчі і далі не могла розраховувати на Роберта Левандовскі. А також Сержа Гнабрі та Леона Горетчку. В ПСЖ був відсутній капітан Маркіньос.

Покер невикористаних моментів Неймара

ПСЖ після результату першого матчу почувався значно краще. І саме парижани могли відкривати рахунок, але свій момент не використав Мбаппе.

Відповіла на це Баварія аж всередині першого тайму. Спочатку небезпечно пробивав Сане. А згодом і Кімміх. Але обидва удари були повз рамку воріт.

А після цього свої моменти почав марнувати Неймар. Перший раз він не переграв Нойєра після пасу Мбаппе – голкіпер встиг вийти на перехоплення, і м'яч вилетів на кутовий. Згодом Неймар пробивав в кут, але знову Нойєр врятував мюнхенський клуб. А коли і голкіпер не рятував, на допомогу приходила рамка воріт. Все той же Неймар з різницею у хвилину влучив в перекладину, а згодом – у штангу.

Гол Чупо-Мотінга

Відплата за таке марнування прийшла ще у першому таймі. Баварії вдалася атака лівим флангом, після якого пробивав Алаба. Навас відбив удар низом, і м'яч завис над штрафним. І тут Чупо-Мотінг в боротьбі з Кімпембе відправив м'яч головою у ворота суперників.

Відео голу Чупо-Мотінга

Нервовий другий тайм

Другий тайм розпочався з моменту Баварії. Знову команді вдався підбір в опорній зоні суперника. Тільки цього разу пробивав Алаба. Але він відправив м'яч повз рамку воріт.

У відповідь чергову нагоду змарнував Неймар. Мбаппе закинув на Ді Марію, той хитнув суперника та прострелив вздовж лінії воріт. І Неймару треба було відправити м'яч у породні ворота. Але він у підкаті не дотягнувся до м'яча. А за ним вже Боатенг п'ятою вибив м'яч за межі поля.

Команди розуміли, що за такого рахунку один гол може всі змінити. І нагоди це зробити мала кожна з них. З ударом Мюллера впорався Навас. А гол, який забив Мбаппе, арбітр не зарахував через офсайд.

На останній хвилині основного часу Нойєр вчасно вийшов з воріт і у підкаті вибив м'яч з під ніг Неймара. Запізнись на секунду, і голкіпер міг би допуститися результативної помилки.

Баварія перемогла у цьому матчі, але цього виявилося недостатньо. ПСЖ вийшов у півфінал Ліги чемпіонів. А Баварія склала з себе чемпіонське звання.