Збірні Сербії та Португалії у суботу, 27 березня, зустрілися у матчі другого туру групи A відбору на чемпіонат світу-2022. Поєдинок завершився бойовою нічиєю.

Сербія – Португалія 2:2

Голи: Мітрович, 46, Костич, 60 – Жота, 11, 36

Вилучення: Міленкович, 90+2 (Сербія)

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Збірні Сербії та Португалії добре знають одне одного, адже зустрічалися в одній групі під час відбору на Євро-2020. У першій грі в Португалії було зафіксовано нічию, після чого серби були биті вдома 4:2. Тоді Португалія та Сербія програли Україні боротьбу за перше місце в групі.

Потужний старт Португалії

Португальська збірна краще увійшла в гру й ледь не перший момент біля воріт сербів завершився голом. Кріштіану Роналду поблизу штрафного пасом знайшов Бернарду Сілву.

Хавбек Манчестер Сіті виконав ідеальний навіс у штрафний на форварда Ліверпуля Діого Жоту. Нападник пробив головою і не залишив шансів голкіперу.

Після пропущеного голу Сербії вдалося на деякий час відвести гру від своїх воріт. Португалія була не проти грати другим номером і на 36 хвилині була винагороджена.

Бернарду Сілва класно розверну атаку Португалії та віддав пас на хід Соарешу. Захисник вирішив виконати крос у штрафний, де знайшов Жоту. Нападник Ліверпуля вдруге пробив головою і знову влучив – 2:0!

Камбек сербів

Відразу після перерви Сербія приголомшила суперника. Господарі поля провели атаку правим флангом: свіжий Радонич навіси у штрафний, де вдало на випередження зіграв Мітрович. Нападник прошив голкіпера ударом головою.

На 54 хвилині голкіперу Португалії Лопешу довелося демонструвати дива реакції. Тадич вдало спіймав м'яч та пробив з-за меж штрафного. Лопеш витягнув м'яч з-під поперечини. Серби заробили кутовий, після подачі якого ледь не забив Мілінкович-Савич. М'яч після удару хавбека пролетів повз незахищений кут воріт.

Сербія тиснула на гостей і на 60 хвилині таки зрівняла рахунок. Господарі поля розпочали атаку з власної половини поля та швидко дійшли до воріт Лопеша. Костич вийшов на рандеву з голкіпером після пасу Радонича і переграв його – 2:2!.

Через декілька хвилин чемпіони Європи могли втретє витягувати м'яч з власної сітки. Радонич пробивав з меж штрафного й португальців врятував голкіпер, який відбив м'яч.

Уже в компенсований час Сербія залишилася у меншості через вилучення Міленковича. Португалія на останніх хвилинах отримала шанс вирвати перемогу. Голкіпер Сербів покинув свої володіння й Роналду переправив м'яч у порожні ворота.

Здавалося, що м'яч перетнув лінію воріт, однак арбітр не зарахував гол. Гравець Португалії був перший на добиванні, однак захисник вибив м'яч. Драматична нічия 2:2!

Після цього матчу Сербія та Португалія мають у своєму активі по 4 очки та лідирують у групі.

Сербія – Португалія відеоогляд