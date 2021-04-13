Диво Баварії у матчі з ПСЖ

Мабуть, найбільш видовищним матчем 1/4 фіналу стало протистояння Баварії та ПСЖ у Мюнхені. Як відомо, у цій парі попередні фіналісти Ліги чемпіонів.

Перед стартовим свистком Баварія була фаворитом на папері. Однак втрата Баварією Роберта Левандовського вирівняла шанси команд. ПСЖ здобув несподівану перемогу з рахунком 3:2.

При чому парижани завдали всього 6 ударів при 31 в Баварії. Експерти впевнені, що з Левандовським у складі Баварія могла розраховувати на 5 голів. Цю думку підтримує і Томас Мюллер.

Перед матчем-відповіддю перед Баварією стоїть вкрай складне завдання. Мюнхенцям потрібно забивати мінімум двічі та не пропускати. ПСЖ влаштують поразки з рахунком 1:0 та 2:1. Полегшити завдання мюнхенців може втрата Маркіньоса. Капітан ПСЖ пропустить гру через травму.

Втім, куди гірша кадрова ситуація у Баварії. Швидше за все, Хансі Флік випустить бойову одинадцятку. Однак підсилити гру з лави запасних просто ніким.

Попри все, у компанії Favbet вважають саме Баварію фаворитом гри. Перемогу мюнхенців оцінюють коефіцієнтом 2,25. Однак навіть перемога може не означати для Баварії вихід у півфінал. Прохід мюнхенців до півфіналу оцінений коефіцієнтом 3,35.

Варто звернути увагу, як ПСЖ у першому матчі користувався високою лінією оборони Баварії. Зважаючи на те, що мюнхенці будуть прагнути відігратися, у ПСЖ буде ще більше шансів для голу.



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Шанси ПСЖ знову перемогти Баварію оцінені коефіцієнтом 3. Якщо ж основний час поєдинку завершиться нічиєю, що теж на користь парижанам, коефіцієнт 4,30. Прохід чемпіонів Франції до півфіналу Ліги чемпіонів оцінений коефіцієнтом 1,36.

На завершення слід сказати, що на 99% в обороні Баварії вийте ветеран Джером Боатенг. Перший матч засвідчився, що Боатенгу не вистачає швидкості, щоб боротися з Мбаппе. Саме Джером буде слабким місцем мюнхенців.

Та чи вистачить ПСЖ сміливості, як холоднокровному пітону, задушити Баварію, яка зробить все, аби зробити ще один ковток лігочемпіонівського повітря?

Прогноз редакції Спорт 24 – перемога Баварії 1:3.

Камбек Ліверпуля

Англійський Ліверпуль привчив своїх фанатів, що у футболі не буває нічого неможливо. На підтвердження цьому камбек "мерсисайдців" у фіналі Ліги чемпіонів проти Мілана, повернення у гру Ліги Європи з Боруссією Дортмунд та досить свіжий у пам'яті камбек проти Барселони в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

Найбільша помилка, яку зараз може допустити Реал, це повірити, що вони вже у півфіналі. Підопічні Зінедіна Зідана виграли перший матч з комфортним рахунком 3:1. Однак гол на виїзді залишає чималі шанси Ліверпулю на камбек. Для повернення англійців є декілька передумов.

Ліверпулю, як і Баварії, буде достатньо перемогти з рахунком 2:0. Ентузіазму фанатам "червоних" додала гра у чемпіонаті Англії проти Астон Вілли. Ліверпуль вперше з 2020 року виграв на рідному "Енфілді". Прекрасний знак перед важливим матчем!

Також на користь Ліверпуля говорять кадрові втрати Реала. Окрім Серхіо Рамоса, Рафаеля Варана, Дані Карвахаля, мадридці втратили й Лукаса Васкеса. Коли розривати захист Реал, як не тепер?



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На завершення, Реал 10 квітня провів важкий матч проти Барселони (2:1) за поганої погоди. Очевидно, що у "вершкових" буде втома і в середині другого тайму на перший план вийде фізика.

У компанії Favbet не сумніваються, що Ліверпуль виграє поєдинок. Коефіцієнт на звитягу "мерсисайдців" 2,08. Водночас прохід Ліверпуля у півфінал оцінений коефіцієнтом 4,30.

Своєю чергою Реал теж має що протиставити Ліверпулю. Окрім перемоги у першій грі, досі ніхто не забув про звитягу іспанців у фіналі Ліги чемпіонів 2018 року. Тоді Реал здолав Ліверпуль з рахунком 3:1.

Окрім того, оборона Ліверпуля також не безгрішна. У першій грі захисники "мерсисайдців" відіграли далеко не найкраще. Тому, що може завадити Реалу знову скористатися помилками?

Перемогу команди Зідана букмекери оцінили коефіцієнтом 3,55. Якщо ж основний час гри закінчиться нічиєю – коефіцієнт 4. Разом з тим, в іспанців кращі шанси на вихід до півфіналу, які оцінені коефіцієнтом 1,25.

Реалу буде важливо витримати стартові хвилини, коли Ліверпуль буде намагатися забити швидкий гол. Однак рахунок все ще дозволяє команді Юргена Клоппа не поспішати та з холодною головою тактично переграти Реал. Як і в першій грі, важливо буде, хто з тренерів виграє тактичну битву.

Прогноз редакції Спорт 24 – перемога Ліверпуля 2:0.

Інтрига в матчі МанСіті – Боруссія Дортмунд

Після жеребкування чвертьфіналу Ліги чемпіонів фанати Манчестер Сіті видихнули з полегшенням, дізнавшись, що їх команді доведеться зустрітися з Боруссією.

Команда з Дортмунда м 'яко кажучи провалює сезон-2020/2021 і, швидше за все, не потрапить у Лігу чемпіонів у наступному сезоні. Відтак, гра з Манчестер Сіті на 99% остання для Боруссії у Лізі чемпіонів до 2023 року.

Перший поєдинок у Манчестері засвідчив перевагу "містян" у класі. Підопічні Пепа Гвардіоли створили моментів мінімум на три, а то й чотири голи. Однак тільки наприкінці гри англійці вирвали звитягу з рахунком 2:1.

У матчі-відповіді Манчестер Сіті також отримає свої нагоди, від реалізації яких буде залежати їх майбутнє. Наразі букмекери дають коефіцієнт 1,67 на перемогу "містян" у Німеччині. Нічия в основний час, яка теж на руку англійцям, оцінена коефіцієнтом 4,35. А на прохід Манчестер Сіті до півфіналу букмекери дають коефіцієнт 1,15.

Попри те, що "містяни" очевидні фаворити цієї пари, саме в цьому протистоянні зберігається одна з найбільших інтриг стадії чвертьфіналу. По-перше, "джмелям" достатньо перемогти 1:0, щоб вибити команду Гвардіоли. По-друге, над Манчестер Сіті висить якесь прокляття у плей-офф Ліги чемпіонів.



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Англійці не можуть пройти вирішальні стадії, програючи Монако, Тоттенхему, Ліверпулю чи Ліону. У цьому плані Боруссія постає як команда з так званим геном Ліги чемпіонів, яка вміє придушувати сильніші клуби у програшній ситуації.

Та з цими твердженням не погоджуються букмекери. Перемогу Боруссії в основний час гри оцінюють коефіцієнтом 4,95. А на ймовірну звитягу "джмелів" з бажаним рахунком 1:0 – коефіцієнт 17,50. Вихід німців до півфіналу оцінений коефіцієнтом 6,30.

Прогноз редакції Спорт 24 – нічия 1:1.

Легкий прохід Челсі

У парі Челсі – Порту, мабуть, найменше інтриги у чвертьфіналі. Лондонці у першому формальному виїзному матчі здобули перемогу 2:0.

Як відомо, обидва матчі через карантин відбуваються в іспанській Севільї!

Перший поєдинок продемонстрував, що Челсі вдалося вколоти Порту в їх слабкі сторони. Слабкість португальців ще в 1/8 фіналу оголив туринський Ювентус. Зокрема, "дракони" сідають у компактну та насичену оборону. То як же пройти цей захист?



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Ювентусу з перемінним успіхом вдалося проходити захист Порту завдяки широким флангам. Челсі також озброївся цим, однак створював ширину як пастку. Завдяки футболістам, які широко розташовувалися, Челсі отримував потрібний простір у центрі поля та на класі розбирався з оборонцями.

Натомість єдиною сильною стороною команди Сержіу Консейсау в обох матчах були стандартні положення. "Дракони" майже кожен такий шанс використовували, щоб пробити по воротах. Погодьтеся, що цього надто мало, аби надіятися на вихід у півфінал.

Цього буде мало, щоб не тільки перемогти Челсі, але й пройти лондонців. Перемогу португальського клубу в основний час оцінюють коефіцієнтом 4,45. Натомість шанси Челсі знову завдати "драконам" поразки оцінені коефіцієнтом 1,87. Нічия у поєдинку – коефіцієнт 3,65.

Челсі – команда, яка має найбільші шанси зіграти у півфіналі. Прохід "синіх" у наступний раунд оцінений коефіцієнтом 1,05. Натомість у Порту найгірші шанси. На їх ймовірний прохід до 1/2 букмекери дають коефіцієнт 12.