Конор відмовився від бою

Один із найкращих бійців UFC Конор МакГрегор вирішив відмовитись від третього бою проти Дастіна Пор'є. Їх поєдинок повинен був стати головним на вечорі боїв UFC 264, який відбудеться 10 липня.

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Після цього Пор'є звинуватив ірландця в обмані. Конор після поєдинку пообіцяв пожертвувати солідні гроші у благодійний фонд, але не зробив цього та перестав виходити на зв'язок.

На ці звинувачення МакГрегор відповів миттєво, виклавши брутальний пост у твітері.

Ти просто селюк без розуму. 500 тисяч доларів без планів ... Ти, мабуть, нічого не розумієш у грошах. До речі, наш поєдинок скасовується. Я буду битися з ким-небудь іншим 10 липня. Хай щастить,

– написав ірландець.

Пор'є лаконічно відповів на цю заяву Конора, написавши: "Ок". Також Дастін додав до короткого коментаря відео з нокаутом МакГрегора.

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