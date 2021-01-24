У неділю, 24 січня, Конор МакГрегор зійшовся в октагоні з Дастіном Пор'є на UFC 257. Американець без проблем взяв реванш у зухвалого суперника.

Між Конор МакГрегором та Дастіном Пор'є був головним поєдинком на турнірі UFC 257 в Абу-Дабі. Для 32-річного бійця із США цей бій став реваншем за поразку, яку завдав ірландець у 2014 році, пише 24 канал.

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Реванш від американця

Активніше поєдинок розпочав Конор. Головним козирем МакГрегора був лівий боковий. Але лоукік Пор'є відразу перевів бій на канвас. Як зізнався після поєдинку ірландець, то головна загроза для нього якраз була від лоукіків суперника у область листкового м'яза. Ще у першому раунді Конор до лівого бокового додав і потужний джеб, але Дастін мужньо тримав всі удари.

А ось у другому раунді у схемі Конора ніби щось зламалось. Ірландський боєць все частіше не влучав у суперника. Чим і скористався Пор'є. Американець взяв ініціативу у свої руки та активно почав викидати серію з правих ударів. До такого не був готовий Конор.

Спершу Дастін затиснув МакГрегора впритул у кут, а ще декілька ударів й взагалі поклали Конора на канвас. Пор'є завдав ще декілька ударів по лежачому супернику. Але рефері зупинив цю бійку. Суддя беззаперечно віддав перемогу Пор'є технічним нокаутом.

МакГрегор на диво спокійно сприйняв поразку та навіть декілька разів підходив до американця, щоб подякувати за сутичку. Пор'є вдалось взяти реванш у ірландця.

Ден Хукер (Нова Зеландія) – Майкл Чендлер (США) – технічний нокаут (TKO 1)

Ендрю Санчес (США) – Мурат Мурадов (Росія) – технічний нокаут (TKO 3)

Джессіка Ай (США) – Джоанн Калдервуд (Шотландія) – рішення суддів (DEC)

Марина Родрігес (Бразилія) – Аманда Рібас (Бразилія) – технічний нокаут (TKO 2)

Дастін Пор'є (США) – Конор Макгрегор (Ірландія) – технічний нокаут (TKO 2)

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Насрат Хакпараст (Іран) – Арман Царукян (Вірменія) – рішення суддів (DEC)

Халіл Раунтрі (США) – Марчін Прахніо (Польща) – рішення суддів (DEC)

Бред Таварес (США) – Антоніо Карлос Джуніор (Бразилія) – рішення суддів (DEC)

Джуліанна Пенья (США) – Сара Макманн (США) – сабмішен (SUB 3)

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