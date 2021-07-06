Шанс всього життя: українець Вихрист битиметься перед боєм Уайлдер – Ф'юрі
6 липня 2021 , 17:52Читать новость на русском
Джерело:Tribuna.com
Непереможний український боксер Віктор Вихрист отримав шанс заявити про себе у мецці боксерського світу – США. Вихрист битиметься у боксерському шоу, головною подією якого буде зустріч Деонтея Уайлдера й Тайсона Ф'юрі.
Вихрист повертається
Віктор Вихрист проведе поєдинок в андеркарді третього бою чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі та колишнього чемпіона світу Деонтея Уайлдера.
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На рингу Вихрист зустрінеться з американцем Майком Маршаллом. Американець виграв 5 боїв (4 нокаутом). У його пасиві одна поразка та нічия.
Інформацію про бій Вихриста у США підтвердив менеджер українця Андрій Котельник.
- Раніше Маршалл на своїй сторінці у фейсбуці виставив скрин з рекордом Вихриста. Ймовірно, у такий спосіб він анонсував поєдинок.
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Шлях Вихриста у професіоналах
- Віктор дебютував на професійному ринзі у лютому 2020 року. Вихристу знадобилося 55 секунд, щоб нокаутувати білоруса Андрія Мазаніка.
- Другий поєдинок чемпіон Європи 2017 року провів проти харків'янина Семена Пахомова і знову здобув дострокову перемогу.
- Третій бій Вихриста відбувся 20 вересня. Цього разу був нокаутований Габріель Енгуема з Іспанії. 31 жовтня Вихрист у Німеччині технічним нокаутом здолав Якупа Саглама.
- У листопаді 2020-го Вихрист зустрівся з поляком Камілом Соколовські та вперше виграв по очках.
- У 2021 році Віктор провів два поєдинки. 13 березня українець знову по очках здолав Вільмера Васкеса. Бій тривав 8 раундів. Попередній бій Віктора відбувся 15 травня. Вихрист ефектно нокаутував Яцека Пьонтека.