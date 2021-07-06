Шанс всього життя: українець Вихрист битиметься перед боєм Уайлдер – Ф'юрі

17:52

Непереможний український боксер Віктор Вихрист отримав шанс заявити про себе у мецці боксерського світу – США. Вихрист битиметься у боксерському шоу, головною подією якого буде зустріч Деонтея Уайлдера й Тайсона Ф'юрі.