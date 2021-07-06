Шанс всього життя: українець Вихрист битиметься перед боєм Уайлдер – Ф'юрі

6 липня 2021 , 17:52
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Джерело:

Tribuna.com

Непереможний український боксер Віктор Вихрист отримав шанс заявити про себе у мецці боксерського світу – США. Вихрист битиметься у боксерському шоу, головною подією якого буде зустріч Деонтея Уайлдера й Тайсона Ф'юрі.

Вихрист повертається

Віктор Вихрист проведе поєдинок в андеркарді третього бою чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі та колишнього чемпіона світу Деонтея Уайлдера.

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На рингу Вихрист зустрінеться з американцем Майком Маршаллом. Американець виграв 5 боїв (4 нокаутом). У його пасиві одна поразка та нічия.

Інформацію про бій Вихриста у США підтвердив менеджер українця Андрій Котельник.

  • Раніше Маршалл на своїй сторінці у фейсбуці виставив скрин з рекордом Вихриста. Ймовірно, у такий спосіб він анонсував поєдинок.
Бій Тайсон Ф'юрі – Деонтей Уайлдер відбудеться 24 липня на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі (США). Наразі промоутерська компанія Top Rank, яка організовує шоу, не оголошувала кард.
Автор: Михайло Гема