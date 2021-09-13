Усик – Джошуа: все про бій

Поєдинок непереможного Усика та нокаутера Джошуа офіційно відбудеться 25 вересня у Лондоні. Бій прийме арена Tottenham Hotspur Stadium.

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Загальна місткість стадіону складає 62 тисячі глядачів. Усі квитки на поєдинок між Усиком та Джошуа були продані у перший же день.

Вечір боксу, в рамках якого головною подією буде бій Усик – Джошуа, стартує о 22:00 за київським часом. Вихід у ринг українця та британця слід чекати після опівночі.

Промоутерська компанія Matchroom Boxing, яка організовує шоу, оголосила андеркард. У рамках шоу виступить українець Максим Продан.

Андеркард шоу

  • Лоуренс Околі – Ділан Прасовіч (бій за пояс WBO у першій важкій вазі)
  • Каллум Сміт – Ленін Кастільо
  • Кемпбелл Хаттон – Сонні Мартінес
  • Максим Продан – Флоріан Марку
  • Крістофер Оуслі – Хасан Байсангуров

Медіатиждень поєдинку Усик – Джошуа повинен стартувати 20 вересня. Пресконференція боксерів відбудеться 23 вересня. Онлайн-трансляція пресконференції буде доступна на ютуб-каналі DAZN Boxing.

Промо бою

Транслятор шоу компанія DAZN вже представила промо поєдинку.

Промо бою Усик – Джошуа


Також атмосферне промо поєдинку представив канал Sky Sports Boxing.

Промо бою Усик – Джошуа

  • На професійному ринзі Джошуа провів 25 поєдинків. Британець здобув 24 перемоги (22 нокаутом) та зазнав однієї поразки в поєдинку з Енді Руїсом-молодшим.
  • Український боксер провів 18 поєдинків і всі виграв (13 нокаутом). Усик провів 16 боїв у першій важкій вазі та тільки 2 зустрічі у важкому дивізіоні.