Усик – Джошуа: все про бій

Поєдинок непереможного Усика та нокаутера Джошуа офіційно відбудеться 25 вересня у Лондоні. Бій прийме арена Tottenham Hotspur Stadium.

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Загальна місткість стадіону складає 62 тисячі глядачів. Усі квитки на поєдинок між Усиком та Джошуа були продані у перший же день.

Вечір боксу, в рамках якого головною подією буде бій Усик – Джошуа, стартує о 22:00 за київським часом. Вихід у ринг українця та британця слід чекати після опівночі.

Промоутерська компанія Matchroom Boxing, яка організовує шоу, оголосила андеркард. У рамках шоу виступить українець Максим Продан.

Андеркард шоу

Лоуренс Околі – Ділан Прасовіч (бій за пояс WBO у першій важкій вазі)

Каллум Сміт – Ленін Кастільо

Кемпбелл Хаттон – Сонні Мартінес

Максим Продан – Флоріан Марку

Крістофер Оуслі – Хасан Байсангуров

Медіатиждень поєдинку Усик – Джошуа повинен стартувати 20 вересня. Пресконференція боксерів відбудеться 23 вересня. Онлайн-трансляція пресконференції буде доступна на ютуб-каналі DAZN Boxing.

Промо бою

Транслятор шоу компанія DAZN вже представила промо поєдинку.

Промо бою Усик – Джошуа



Також атмосферне промо поєдинку представив канал Sky Sports Boxing.

Промо бою Усик – Джошуа