Ф'юрі та Уайлдер вперше зустрінуться за 16 місяців

Промоутерська компанія Top Rank офіційно анонсувала третій поєдинок між Ф'юрі та Уайлдером.

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Третій поєдинок Ф'юрі – Уайлдер повинен пройти 24 липня на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі (США).

Уже 15 червня відбудеться пресконференція, на якій боксери вперше зустрінуться після 16-місячної перерви. Вони проведуть дуель поглядів.

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