Ф'юрі та Уайлдер вперше зустрінуться за 16 місяців
Промоутерська компанія Top Rank офіційно анонсувала третій поєдинок між Ф'юрі та Уайлдером.
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Третій поєдинок Ф'юрі – Уайлдер повинен пройти 24 липня на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі (США).
Уже 15 червня відбудеться пресконференція, на якій боксери вперше зустрінуться після 16-місячної перерви. Вони проведуть дуель поглядів.
Ф'юрі – Уайлдер: що відомо про протистояння
- Перший бій боксерів відбувся у 2018 році й завершився внічию. Тоді Деонтей Уайлдер захистив титул чемпіона WBC.
- У лютому 2020 році американець погодився дати реванш Ф'юрі. Британський боксер нокаутував Уайлдера та відібрав титул.
- Після цього Ф'юрі відмовлявся дати реванш Уайлдеру. Та суд змусив Тайсона таки дати бій американцю.