"Та пішли вони на**й": журналіст розніс Луческу за його вибачення після перемоги над Арісом

Мірчі Луческу добряче дісталося за його слова після поєдинку з грецьким колективом. Румунський фахівець не визнав поведінку власних підопічних.

Віктор Вацко розкритикував головного тренера Динамо Київ за його абсурдну позицію. Мірча Луческу "відрікся" від поведінки футболістів столичного клубу.

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Не свідомий румун

"Біло-сині" пережили складний емоційний поєдинок проти Аріса в рамках третього кваліфікаційного раунду до Ліги конференцій. Фанати Аріса виявились ще тими покидьками, оскільки на одному з матчів проти Динамо вивісили банер "Smash AZOV nazis", що в перекладі означає "розбийте нацистів АЗОВа". Такий жест греків зайвий раз вмотивував футболістів київського клубу подолати свого опонента.

Після переможної серії пенальті динамівці побігли жестикулювати до ультрасу Аріса, демонструючи, що їхні вислови нічого не варті. Очікувана поведінка гравців столичного колективу спровокувала штовханину після поєдинку, проте "бобри" завдяки звитязі відстояли честь України і полку "Азов". Та от головний тренер команди Мірча Луческу не визнав дій власних підопічних, не зрозумівши їхніх мотивів.

Український журналіст Віктор Вацко розкритикував румунського фахівця, спершу процитувавши його слова на післяматчевій пресконференції: "Ви бачили, які банери вивісили грецькі уболівальники під час першого матчу? Вони були спрямовані проти України. Я не міг зупинити наших гравців. Я не підтримую і вибачаюсь, але ви повинні зрозуміти наших гравців. Я сам не сподівався на таке". Вацко зазначив, що як зі спортивної, так і з фінансової, Україна дуже багато дала Луческу, проте той, проживши стільки років на теренах нашої держави, так і не зрозумів, в якій ситуації перебуває український народ.

Містере, що значить "не підтримую"? Що значить "вибачаюсь"? Перед купкою проплачених чортів, які живуть в "шоколаді"? Та пішли вони на**й. Вони сказали своє слово там і зараз отримали відповідь від української команди. Ви старша людина, мудра, у вас великий життєвий досвід, але як показує ситуація – ви румун. Не українець. Причому, що саме Україна багато вам дала з усіх точок зору. Мірча, усвідомте одну просту річ: ви тут маєте можливість працювати, заробляти шалені гроші тільки завдяки тому, що хлопці з АЗОВа, і такі ж хлопці з інших батальйонів, хлопці із ЗСУ ї*ашаться за вас, за нас усіх. У кого ви просите пробачення, Мірча? І що ви не підтримуєте? І кого та що ви підтримуєте в підсумку?,

– сказав Вацко.

Після поєдинку Динамо у своїх соціальних мережах виклало пост із надписом " АЗОВ – герої України" . Ті у свою чергу також п одякували київському колективу , назвавши перемогу "біло-синіх" відповіддю на провокації.

Нагадаємо, що у "фіналі" кваліфікації до Ліги конференцій "бобри" зустрінуться із Бешикташем, матчі з яким пройдуть 24-го та 31-го серпня. Турецький колектив у свою чергу встиг придбати футболіста у московського ЦСКА напередодні зустрічі із киянами, а також планує підсилитися Серхіо Рамосом.