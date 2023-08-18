Бешикташ працює над трансфером Серхіо Рамоса. Раніше іспанського захисника сватали у його рідний клуб.

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Після того, як "біло-сині" здолали грецький Аріс, київське Динамо зустрінеться із стамбульським Бешикташем в рамках "фіналу" відбору до Ліги конференцій. Колективи зіграють між собою 24-го та 31-го серпня. Та от турецький колектив уже готує "бобрам" проблемні сюрпризи, оскільки активно працює над підписанням Серхіо Рамоса.

Наразі між Бешикташем та легендарним захисником виникла тільки одна проблема – фінансові апетити футболіста. Рамос хоче отримувати в Туреччині 7,5 мільйонів євро на рік. До того ж Галатасарай може скласти конкуренцію "орлам" у боротьбі за Серхіо, які жадають підсилитись досвідченим центральним захисником.

Також варто відзначити, що іспанець має ще два варіанти для продовження кар'єри, а саме: Саудівська Аравія та МЛС. Раніше ходили чутки про те, що Рамос, який після відходу з ПСЖ перебуває в статусі вільного агента, може перейти у рідну для нього Севілью.

До речі. Київське Динамо також перебуває у пошуках досвідченого центрального захисника, про що говорив сам Мірча Луческу. Столичний колектив розглядав навіть кандидатури таких гравців. як: Домагой Віда, Євген Хачеріді та Александар Драговіч, проте чутки не підтвердились.

Кар'єра Серхіо Рамоса в ПСЖ