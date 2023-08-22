Росіяни ж, через відсутність нормального футболу в країні з початку повномасштабного вторгнення, вирішили попіаритись на імені півзахисника. Вони під приводом проведення матчу пам'яті на честь Іллі Цимбаларя запросили до себе зірок футболу, щоб продемонструвати своєму населенню, що ніякої ізоляції не існує.

До теми Він грав за Росію, а син зрадив Україну: у Москві проведуть матч пам'яті одесита за участю зірок

Типові росіяни – жодних правил та поваги до інших

Для цього використали сина-зрадника, який у 2022 році від ракет по Одесі втік саме у ворожу столицю. Російські ЗМІ повідомляли, що саме він є організатором матчу, який запланований на 9 вересня. Очевидно, що він це робить не самотужки.

Проте ніякого дозволу на проведення матчу від інших членів родини справжні організатори матчу не отримували. Вдова колишнього гравця Ірина та його син Сергій Цимбалар зібрали пресконференцію, де висловили своє ставлення до проведення у Москві матчу пам'яті.

У нас ніхто не питав згоди на проведення цього матчу у Москві. Ми проти, ми не давали згоди, ми цього не підтримуємо. Ми до цього матчу ніяк не стосуємось. Я готовий битися до кінця, щоби цей матч не відбувся. Як люди можуть просто дозволити проводити цей матч, коли над татовою могилою літають ракети? Як ви взагалі уявляєте його проведення? Ви радітимете, плескатимете в долоні і робитимете один одному компліменти в той час, як я зі своєю родиною, ми з мамою сидимо в сховищі?

– заявив Сергій.

Ірина Цимбалар назвала ж проведення матчу блюзнірством. За її словами, проводити матч пам'яті в такій ситуації неприпустимо. При цьому навіть не запитавши дозволу…

Окремо син Іллі Цимбаларя звернувся до запрошених зірок матчу. Він пояснив, що їх використовують та запросив у рідну Одесу батька, якщо вони дійсно хочуть вшанувати ексфутболіста.

"Хотів би також порушити питання запрошених зірок. Може, я помиляюся і щось упустив, але чомусь не пам'ятаю, щоб тато перетинався на полі з Адебайором, Канісаресом, Морієнтесом.

Скільки було років Адебайору, коли тато був на вершині своєї кар'єри? Якась маячня. Хочу звернутися до цих легенд світового футболу: подумайте, куди ви їдете – у країну-агресор, яка напала на батьківщину Іллі Цимбаларя? Яка бомбардує його рідне місто?

Я впевнений, що ви не були з ним особисто знайомі, але якщо ви хочете віддати данину пам'яті тата, якщо ви шануєте його як футболіста світового рівня, то будь ласка, приїжджайте. Я відведу вас на цвинтар. Постоїмо на могилі. Можемо навіть організувати матч тут, в Одесі", – сказав Сергій Цимбалар.

Довідка. Ілля Цимбалар народився в Одесі. Встиг пограти, як за збірну України, так і Росії. Грав за одеські СКА та Чорноморець, а також Спартак, Локомотив та Анжі. Після кар'єри тренував у Росії, але в 2011 році повернувся в рідну Одесу. Помер від хвороби серця у 2013 році. Йому було 44 роки. Ексфутболіст похований на Тоїровському цвинтарі.