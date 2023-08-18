Команда, яка крокує у плей-офф кваліфікації Ліги конференцій, визначилась у серії пенальті, де точнішими, на щастя, були футболісти Динамо – 6:5. Натомість перед цим основний та додатковий час закінчився перемогою киян 2:1. Голи у складі київського колективу забивали Назарій Волошин і Олександр Караваєв.

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Луческу: Допоміг мій великий досвід, адже мене складно чимось здивувати

Після поєдинку головний тренер Динамо Мірча Луческу поділився враженнями від гри, яку назвав дуже складною. "Містер" відзначив суперника, у складі якого грають досвідчені футболісти, які пограли у топ-лігах Європи, з поєднанні із хорошими легіонерами із Бразилії.

Луческу запевнив, що його команда заслужено перемогла, адже провела достойний матч.

Не забув румунський наставник подякувати уболівальникам, які зібрались на арені бухарестського Рапіда, аби підтримати "гірників", попри гучних грецьких провокативних фанатів. Принагідно Луческу запросив глядачів на наступний домашній матч Динамо у Лізі конференцій проти турецького Бешикташа, який відбудеться 24 серпня.

"Давно не було у моїй тренерській кар’єрі екстра-таймів та серії пенальті, мабуть, минулого разу – коли ще працював у Шахтарі та грав з Динамо. Емоції позитивні, добре, що усе добре закінчилося. Допоміг мій великий досвід, адже мене складно чимось здивувати, бо я пройшов багато чого у футболі", – зауважив "Містер".

Про наступного суперника киян

Також головний тренер динамівців розповів, чого очікує від наступної гри проти Бешикташа, з яким йому раніше вже доводилось успішно попрацювати.

"Я пропрацював хороший відрізок часу у Бешикташі, мене там любили, я там досяг успіху. Певною мірою буде приємно знову зустрітися на футбольному полі. Хочеться побачити багато уболівальників, знаю, що з турецького боку їх однозначно буде вдосталь, адже багато турків живуть та працюють у Бухаресті. Сподіваюся, що після сьогоднішнього матчу кожен із уболівальників пішов додому з частинкою позитиву, отриманого від нашої перемоги. Чекаємо на вас у наступний четвер на нашому матчі. Упевнений, глядачі також відчувають себе частинкою цієї перемоги", – сказав Луческу.

"Реакція наших гравців стала наслідком того, як поводилися фанати Аріса"

Прокоментував Луческу й поведінку своїх футболістів, яка була адресована грецьким фанатам. Румунський наставник вибачився за дії своїх підопічних, але попросив увійти у ситуацію та зрозуміти його гравців, які не могли вчинити інакше після провокацій уболівальників Аріса.

Ви бачили, які банери вивісили грецькі уболівальники під час першого матчу? Вони були спрямовані проти України. Я не міг зупинити наших гравців. Я не підтримую цього і вибачаюся, але ви повинні розуміти наших футболістів. Тому що вони бачили банери фанатів Аріса проти України, проти військових. Я, звичайно, не можу погодитися з деякими жестами. Сподіваюся, такого більше не повториться у майбутньому. Я сам не очікував такого. Але реакція наших гравців стала наслідком того, як поводилися фанати Аріса,

– заявив Луческу.

Нагадаємо, що під час першого матчу фанати Аріса вивісили на своїх трибунах у Салоніках образливий банер у бік українського полку "Азов". Після другого поєдинку греки кричали прізвище Путіна, на що отримали по заслугах від футболістів київського клубу.

Цікаво, що гравці Аріса вступились за своїх фанатів та пішли розбиратись із футболістами "біло-синіх". Спалахнула штовханина, яку зупинили судді та представники обох клубів. Найактивніші у цій ситуації отримали жовті картки. У складі киян попередження отримали Бущан та Дубінчак.

Після поєдинку пресслужба киян ще раз підтримала полк "Азов".