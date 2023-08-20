Київське Динамо з труднощами, але цілком заслужено перемогло грецький Аріс за підсумком двох матчів 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій. Ця перемога стала своєрідною відповіддю "біло-синіх" на провокативні банери грецьких фанів під час першої зустрічі.

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Відповідь "Азова" динамівцям

Після матчу офіційний телеграм-канал бригади спеціального призначення "Азов" подякував динамівцям за підтримку та опублікував відповідний пост.

"Дякуємо гравцям та всій команді київського Динамо за підтримку бригади спеціального призначення НГУ "Азов".

Ваша перемога над Арісом стала гідною відповіддю на безпідставні звинувачення та провокації з боку деяких грецьких вболівальників.

Бажаємо столичному клубу не зупинятись на досягнутому та в новому сезоні продовжувати гідно представляти Україну на міжнародній арені!", – йдеться у повідомленні бригади "Азов".

Відповідь "Азова" динамівцям / Фото бригади "Азов"

Зазначимо, що дискредитація одного з найкращих військових з'єднань України є цілеспрямованою інформаційною атакою Росії. Пропагандисти країни-агресора намагаються сформувати з героїв України образ "неонацистів". Для цього вони шукають лояльні групи серед уболівальницьких угрупувань окремих європейських клубів.

Саме через підтримку "Азова" іспанські фанати Райо Вальєкано цькували Романа Зозулю та фактично зіпсували йому кар'єру закордоном.

Нагадаємо, що у наступному раунді Ліги конференцій підопічні Луческу зіграють проти турецького Бешикташа. Першу зустріч суперники зіграють 24 серпня, а матч-відповідь проведуть 31 серпня.