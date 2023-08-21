Інформацію про підписання контракту з казахським гравцем Бахтійором Зайнутдіновим Бешикташ офіційно оприлюднив на своїй сторінці 21 серпня. Але жодних деталей про цей перехід не озвучив.

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Натомість портал Transfermarkt ще 18 серпня оголосив про цей перехід. І за їх даними, турецький клуб заплатив ЦСКА за трансфер Зайнутдінова 4,5 мільйона євро. Хоча деякі ЗМІ повідомляють, що трансфер футболіста збірної Казахстану обійшовся в 5 мільйонів євро. А також російський клуб отримає ще 15% від майбутнього трансферу футболіста.

Спонсорують війну проти України через футбол

Такий перехід футболіста можна вважати як спонсорування війни проти України. Адже турецький клуб заплатив гроші російському клубу. І з цих грошей будуть сплачені податки до російського бюджету, які й можуть використати для війни проти України.

Це вже другий такий гучний випадок в європейському футболі. Перед цим іспанський Реал Сосьєдад купив російського футболіста Арсена Захаряна в московського Динамо. За нього заплатити 13 мільйонів євро. З цієї суми близько одного мільйона євро буде сплачено саме як податки до російського бюджету.

Ще однією особливістю є те, що Бешикташ – суперник київського Динамо у плей-офф кваліфікації Ліги конференцій. Перший матч команди проведуть 24 серпня. Матч-відповідь запланований на 31 серпня. Саме тоді й визначиться, яка команда вийде до групи Ліги конференцій. Невдаха протистояння закінчить виступи в єврокубках в цьому сезоні.