Виктор Вацко подверг критике главного тренера Динамо Киев за его абсурдную позицию. Мирча Луческу "отрекся" от поведения футболистов столичного клуба.

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Не сознательный румын

"Бело-синие" пережили сложный эмоциональный поединок против Ариса в рамках третьего квалификационного раунда в Лигу конференций. Фанаты Ариса оказались еще теми подонками, поскольку на одном из матчей против Динамо вывесили баннер "Smash AZOV nazis", что в переводе означает "разбейте нацистов Азова". Такой жест греков лишний раз мотивировал футболистов киевского клуба побороть своего оппонента.

После победной серии пенальти динамовцы побежали жестикулировать к ультрасу Арису, демонстрируя, что их изречения ничего не стоят. Ожидаемое поведение игроков столичного коллектива спровоцировала толкотню после поединка, однако "бобры" благодаря извитяге отстояли честь Украины и полка "Азов". И вот главный тренер команды Мирча Луческу не признал действия собственных подопечных, не поняв их мотивы.

Украинский журналист Виктор Вацко раскритиковал румынского специалиста, сначала процитировав его слова на послематчевой пресс-конференции: "Вы видели, какие баннеры вывесили греческие болельщики во время первого матча? Они были направлены против Украины. Я не мог остановить наших игроков. Я не поддерживаю и извиняюсь, но вы должны понять наших игроков. Я сам не надеялся на такое". Вацко отметил, что как по спортивной, так и по финансовой, Украина очень многое дала Луческу, однако тот, прожив столько лет на территории нашего государства, так и не понял, в какой ситуации находится украинский народ.

Мистер, что значит "не поддерживаю"? Что значит "извиняюсь"? Перед кучкой проплаченных чертей, живущих в "шоколаде"? Но пошли они на**. Они сказали свое слово там и сейчас получили ответ от украинской команды. Вы старший человек, мудрый, у вас большой жизненный опыт, но как показывает ситуация – вы румын. Не украинец. Причем именно Украина много вам дала со всех точек зрения. Мирча, осознайте одну простую вещь: вы здесь имеете возможность работать, зарабатывать сумасшедшие деньги только благодаря тому, что ребята из АЗОВА, и такие же ребята из других батальонов, ребята из ВСУ е*ашаться за вас, за нас всех. У кого вы просите прощения, Мирча? И что вы не поддерживаете? И кого и что вы поддерживаете в итоге?

– сказал Вацко.

Кстати говоря. После поединка Динамо в своих социальных сетях выложило пост с надписью АЗОВ – герои Украины". Те в свою очередь также п благодарили киевского коллектива, назвав победу "бело-синих" ответом на провокации

Напомним, что в "финале" квалификации в Лигу конференций "бобры" встретятся с Бешикташем, матчи с которым пройдут 24 и 31 августа. Турецкий коллектив в свою очередь успел купить футболиста у московского ЦСКА накануне встречи с киевлянами, а также планирует усилиться Серхио Рамосом