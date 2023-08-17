Динамо – Аріс 2:1 (6:5 по пен.)

Голи: Волошин Н., 45, Караваєв, 85 – Джурасек, 39

Перший поєдинок суперників завершився мінімальною перемогою грецької команди з рахунком 1:0. Щоб потрапити в наступний раунд Ліги конференцій підопічним Луческу потрібно було забивати два або більше голів, пише 24 Канал.

До теми Динамо – Аріс: онлайн-трансляція вирішального матчу Ліги конференцій для киян

Холодний душ від Джурасека та диво-гол Волошина

Номінально домашній матч "біло-сині" проводили в Бухаресті на стадіоні "Джулешті". У порівнянні з першим поєдинком Мірча Луческу провів три зміни в стартовому складі: замість дискваліфікованого Попова вийшов Дячук, а Кабаєва та Беніто замінили Волошин та Ванат.

Першими відкрили рахунок у матчі гості. На 39-й хвилині поєдинку ексхавбек "гірників" Невен Джурасек розстріляв ворота Бущана за повної апатії захисту Динамо. 0:1 – команда Луческу ще більше ускладнила собі завдання.

Проте кияни зуміли досить швидко відігратися. На останній хвилині першого тайму Сидорчук зробив закидання на Волошина і вінгер головою перекинув голкіпера Аріса. 1:1 – суперники за нічийного рахунку пішли на перерву.

В другій половині зустрічі грецька команда не грала на збереження рахунку. Небезпечні флангові атаки Аріса створювали проблеми захисту киян.

У киян на диво інертними виглядали Ванат та Ярмоленко. Очевидно, що пропущений матч чемпіонату з Металістом 1925 не додав ігрових кондицій динамівцям. Епізодичні спалахи активності гасилися на підступах до штрафного майданчика.

Караваєв дарує надію

Лише за 5 хвилин до завершення основного часу підопічні Луческу зуміли вийти вперед. Караваєв, який замінив Тимчика, відгукнувся на діагональну передачу та злету вгатив м'яч у сітку воріт суперника. 2:1 – кияни повернули інтригу в поєдинок.

У додатковий час динамівцям потрібно було забити лише один гол. На 106 хвилині Динамо опинилося в більшості. Червону картку отримав Павічіч. Однак навіть в меншості греки могли зняти питання переможця двобою. Та все ж суперники не зуміли змінити цифри на табло. Все вирішила футбольна лотерея.

У серії післяматчевих пенальті точнішими були динамівці, які зуміли пройти в наступне коло Ліги конференцій.

Відеоогляд матчу Динамо – Аріс