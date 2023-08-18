Назарій Волошин та Олександра Караваєв перевели гру у додаткові тайми, коли рахунок основного часу був 2:1 на користь киян, у яких команди не визначили сильнішого. Тому на Динамо та Аріс чекала футбольна фортуна під назвою серія пенальті, повідомляє 24 Канал.

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Відповідь зухвалим грецьким фанатам

У серії 11-метрових точнішими були динамівці 6:5. У складі Динамо єдиний пенальті не реалізував Кахім Парріс.

Після чого футболіст київського клубу пішли святкувати перемогу до трибун, де неподалік розміщувались грецькі фанати. Динамівці почали своїми жестами провокувати уболівальників Аріса, які своєю чергою теж некрасиво поводили себе після гри.

Ультрас суперника Динамо почав скандувати прізвище російського диктатора Владіміра Путіна. Тому поведінка футболістів київського клубу цілком виправдана.

Також гравці "біло-синіх" хотіли помститись грецьким фанам за провокаційний банер, який був вивішений на трибунах у першому протистоянні. На ньому греки звернулись, не виключено, до російської армії, де попросили знищити український полк "Азов", назвавши їх "нацистами".

Поведінка футболістів Динамо після гри не сподобалась гравцям Аріса, які побігли розбиратись до киян. Між командами спалахнула сутичка, яку прибігли розбороняти представники обох клубів та судді. На щастя, все швидко вдалось вирішити, а Бущан, Дубінчак і Христодулопулос, які були найактивнішими у цьому епізоді, отримали свої заслужені жовті картки.

Відео сутички на футбольному полі між Динамо та Арісом

Цікаво! Після матчу пресслужба Динамо виклала пост на підтримку "Азову" зі словами "Відправили жалюгідні провокації назад у Грецію".

Динамо крокує далі у Лізі конференцій, де у наступному раунді побореться з турецьким Бешикташем за груповий етап змагань. Перший матч українсько-турецького протистояння відбудеться вже 24 серпня, а матч-відповідь – 31 серпня.