Присвячую перемогу і дебют фанам, сім'ї та окремо дівчині: Бондар про успіх "Шахтаря"
Футболіст "Шахтаря" Валерій Бондар прокоментував перемогу над "Базелем" у чвертьфіналі Ліги Європи. Донеччани розгромили "Базель" з рахунком 4:1 та вийшли в 1/2 фіналу.
Бондар, який дебютував у єврокубках, вважає, що про кращий перший матч годі й мріяти. Про це Валерій сказав після гри у коментарі каналам "Футбол 1,2,3", пише Tribuna.com.
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Валерій присвятив перемогу над "Базелем" фанатам, рідним та своїй дівчині.
Я цього дуже довго чекав, довго до цього йшов. Хочемо присвятити цю перемогу і дебютний матч всім уболівальникам, які за нас вболівали, переживали вдома, в Україні, за кордоном, свою сім'ю, яка завжди мене підтримувала і окремо дівчину,
– сказав Валерій.
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"Інтер" під силу "Шахтарю"
У півфіналі "Шахтар" поміряється силами з віцечемпіоном Італії – міланським "Інтером". Бондар вважає, що "гірникам" під силу здобути перемогу.
"Всі команди, думаю, нам під силу, тому що ми "Шахтар", завжди ставимо максимальні цілі, завдання. Містер сказав: фінал. Тому "Інтер" або не "Інтер" – нам треба проходити у фінал", – зазначив футболіст.