Футболіст "Шахтаря" Валерій Бондар прокоментував перемогу над "Базелем" у чвертьфіналі Ліги Європи. Донеччани розгромили "Базель" з рахунком 4:1 та вийшли в 1/2 фіналу.

Бондар, який дебютував у єврокубках, вважає, що про кращий перший матч годі й мріяти. Про це Валерій сказав після гри у коментарі каналам "Футбол 1,2,3", пише Tribuna.com.

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Валерій присвятив перемогу над "Базелем" фанатам, рідним та своїй дівчині.

Я цього дуже довго чекав, довго до цього йшов. Хочемо присвятити цю перемогу і дебютний матч всім уболівальникам, які за нас вболівали, переживали вдома, в Україні, за кордоном, свою сім'ю, яка завжди мене підтримувала і окремо дівчину,

– сказав Валерій.

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"Інтер" під силу "Шахтарю"

У півфіналі "Шахтар" поміряється силами з віцечемпіоном Італії – міланським "Інтером". Бондар вважає, що "гірникам" під силу здобути перемогу.

"Всі команди, думаю, нам під силу, тому що ми "Шахтар", завжди ставимо максимальні цілі, завдання. Містер сказав: фінал. Тому "Інтер" або не "Інтер" – нам треба проходити у фінал", – зазначив футболіст.

Півфінальний матч Ліги Європи між "Інтером" та "Шахтарем" пройде 17-го серпня. В іншому півфіналі "Манчестер Юнайтед" зустрінеться із "Севільєю" (16 серпня). Фінал Ліги Європи запланований на 21 серпня.