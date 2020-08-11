Донецький "Шахтар" вийшов у півфінал Ліги Європи сезону 2019/2020. 11-го серпня "гірники" у чвертьфіналі перемогли швейцарський "Базель".

Шахтар – Базель 4:1

Голи: Мораес, 2, Тайсон, 22, Алан Патрік, 75 (п), Додо, 88 – ван Вольфсвінкель, 90+2

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Шлях до чвертьфіналу

"Шахтар" потрапив до Ліги Європи, адже вилетів з Ліги чемпіонів, пише 24 канал. Донеччани завершили виступ третіми на груповому етапі, в якому зустрічалися з "Манчестер Сіті", "Аталантою" та "Динамо" Загреб.

У Лізі Європи на стадії 1/16 фіналу "гірники" вибили лісабонську "Бенфіку", після чого здолали німецький "Вольфсбург".

Натомість швейцарський клуб, щоб потрапити у плей-офф, вимушений був зіграти на груповому етапі Ліги Європи. "Базель" випередив "Хетафе", "Краснодар" і "Трабзонспор".

В 1/16 фіналу швейцарці вибили АПОЕЛ, а в 1/8 фіналу несподівано розгромили німецький "Айнтрахт". Що цікаво, саме "орли" торік зупинили "Шахтар" у Лізі Європи.

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"Базель" – щасливий суперник "Шахтаря"?

Шляхи клубів на офіційному рівні перетнулися у 2008 році. Тоді "гірники" двічі перемогли "Базель" на груповому етапі Ліги чемпіонів. Ті звитяги у підсумку дозволили українському клубу вийти у Кубок УЄФА та виграти його у 2009 році.

Яскравий старт "Шахтаря"

Кращий старт гри для "Шахтаря" було важко побажати. Уже на другій хвилині українці відкрили рахунок. Додо заробив кутовий удар, після подачі якого голом відзначився Мораес.

Жуніор вдало зіграв головою під час подачі на ближню стійку та скористався невдалим виходом голкіпера.

Відео голу Мораеса

"Базель" вперше дуже гостро відповів на 13 хвилині. Пулулу на лівому фланзі продавив Додо та Степаненка та увірвався у штрафний. Оборонці "Шахтаря" дозволили Пулулу завдати удару, але, на щастя, м'яч пролетів повз кут воріт Пятова.

"Шахтар" контролював гру і досить швидко подвоїв перевагу. Марлос приборкав м'яч у штрафному "Базеля", після чого відпасував уздовж карного майданчика.

Алан Патрік дотепно пропустив на Тайсона, який завдав сильного удару і м'яч після дотику від Фрая опинився у воротах – 2:0.

Відео голу Тайсона

Розгублений "Базель" не знав, що робити з м'ячем і помітно поступався "гірникам". На 30-й хвилині "Шахтар" міг поставити крапку в грі: Антоніо віддав прихований пас на Мораеса, який пробив з меж штрафного. Однак Ніколіч героїчно парирував удар.

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Ще один прекрасний сейв Ніколіч здійснив на 37 хвилині. Марлос наблизився до штрафного швейцарців і гостро пробив. Воротар "Базеля" ефектно відбив постріл Марлоса.

Через три хвилини Ніколіч уже був поза справами після красивого дальнього удару Антоніо. Та "Базель" врятував каркас воріт.

Переможний тайм

Після перерви "Базель" вийшов на поле більш зібраним та зарядженим на боротьбу. Протягом деякого часу донеччанам довелося працювати в обороні.

На 63-й хвилині гри "Базель" був близький, щоб повернутися в гру. Швейцарці практично випросили пенальті, але Майкл Олівер скористався системою VAR та не призначив одинадцятиметровий.

Натомість чистий пенальті заробили "гірники". Маршан збив гравця "Шахтаря" у штрафному. Удар з позначки впевнено реалізував Алан Патрік.

Відео голу Патріка

Останній цвях у домовину "Базель" забив Додо. Бразилець уникнув офсайду та скористався прекрасним пасом Тете. Забити гол для Додо було тільки справою техніки, яка його не підвела.

Все ж останнє слово у грі було за "Базелем". У компенсований час ван Вольфсвінкель забив гол престижу.

Таким чином, 4:1 – "Шахтар" здобуває другу поспіль розгромну перемогу в Лізі Європи. Уже в понеділок, 17-го серпня, "Шахтар" зіграє у півфіналі з міланським "Інтером".