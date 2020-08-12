УЄФА оновив клубний рейтинг після матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів та Ліги Європи сезону 2019/2020. Свою позицію після перемоги над "Базелем" у Лізі Європи покращив донецький "Шахтар".

"Шахтар" завдяки перемозі над "Базелем" і виходу в півфінал Ліги Європи піднявся на 14-е місце у клубному рейтингу УЄФА. Про це інформує сайт УЄФА.

До речі: Україна піднялась на 9-е місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА завдяки перемозі "Шахтаря"

"Шахтар" обійшов "Челсі"

У топ-100 рейтингу УЄФА відбулася тільки одна зміна. "Шахтар" обійшов "Челсі" та піднявся на 14 місце.

"Аристократи", які розгромно програли "Баварії" у Лізі чемпіонів, опустилися на 15-е місце.

За останні 5 сезонів "Шахтар" набрав 84 бали і може ще поліпшити цей показник. У сезоні 2019/20 у "гірників" на цей момент 21 бал. У разі перемоги у півфіналі донеччани можуть отримати ще 4 бали.

Суперник "Шахтаря" по півфіналу міланський "Інтер" посідає 39-у сходинку.

Хто лідер рейтингу

Лідером рейтингу залишається мадридський "Реал", який має 134 бали. На другому місці каталонська "Барселона" – 127 балів.

Третя у рейтингу – мюнхенська "Баварія" – 126 балів.



Рейтинг УЄФА / скриншот