До теми: "Шахтар" розгромив "Базель" та вийшов у півфінал Ліги Європи: відео

9-й рейтинг дасть право віцечемпіону України сезону-2020/21 через рік стартувати з третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. А ось другій команді Нідерландів (10-я позиція) доведеться починати з другого раунду кваліфікації ЛЧ. Тож це на одного сильного суперника більше.

Найближчим конкурентом є Бельгія, яка далі зберігає за собою 8 сходинку. Рейтинг впевнено очолює Іспанія, а на другому місці – Англія. Трійку лідерів замикає Німеччина.

Успіх "Шахтаря" у чвертьфінальному матчі Ліги Європи додав в баланс України відразу 4 пункти. Три з них дають саме за перемогу в одноматчевому протистоянні, також одне очко є бонусним за вихід в півфінал. При розподілі на 5 клубів принесло +0.800 бала. Сумарно за сезон: 7.000.

Крім того, участь у півфіналі проти міланського "Інтера" автоматично дасть Україні у рейтингу ще 1 очко як мінімум.

На стадії півфіналів єврокубків цього сезону "гірники" стали єдиним представником від країн, що не входять в топ-5 (Іспанія, Англія, Італія, Німеччина, Франція).

Тепер залишається лише вірити у перемогу донеччан у матчі 1/2 фіналу турніру, яка принесла б ще важливі пункти для України у рейтингу. Поєдинок проти італійців команда Каштру зіграє вже у понеділок, 17 серпня.



Таблиця коефіцієнтів УЄФА (топ-20) / Kassiesa