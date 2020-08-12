11 серпня визначився третій півфіналіст Ліги Європи, ним став донецький "Шахтар". Він без перешкод розгромив "Базель", а вся атака "гірників" стала найкращою у матчі.

"Шахтар" чотири рази відзначився у воротах суперника протягом усього матчу. А гості лише одного разу зуміли засмутити голкіпера донеччан П'ятова 4:1, повідомляє 24 канал. Вся атакувальна лінія українського клубу зіграла якнайкраще та отримала за це високу оцінку.

Оце так: "Шахтар" розгромив "Базель" та вийшов у півфінал Ліги Європи: відео

Герой матчу

Авторитетний портал WhoScored оцінив гравців у матчі. Найкращими стали Тайсон (8,9) та Мораес (8,7). Обидва відзначились голами ще у перші 25 хвилин зустрічі.

Спершу Жуніор вдало зіграв головою під час подачі на ближню стійку та скористався невдалим виходом голкіпера – 1:0. А вже через 20 хвилин Алан Патрік дотепно пропустив на Тайсона, який завдав сильного удару і м'яч після дотику від Фрая опинився у воротах – 2:0.

За донеччан також забивали Патрік та Додо.

Найменшу оцінку у матчі серед гравців української команди отримав воротар Андрій П'ятов – 6,6. Не дивно, тому що у голкіпера було не надто багато роботи у цьому поєдинку.



Оцінки гравців матчу / WhoScored

У півфіналі на "Шахтар" чекає непростий матч з італійським "Інтером".