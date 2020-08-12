Про досягнення бразильця повідомив Gracenote Live у своєму Twitter.

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Рекорд Ліги Європи

На 22-й хвилині Тайсон подвоїв рахунок у матчі. Алан Патрік дотепно пропустив на Тайсона, який завдав сильного удару і м'яч після дотику від Фрая опинився у воротах.

Цей гол дозволив бразильцеві встановити рекорд Ліги Європи. Він став першим гравцем в історії турніру, який забивав у 7 різних сезонах Ліги Європи.

До цього матчу у 6 різних сезонах змагань голи забивали Ляказетт, Ленс та Арі.

- Scoring in most different seasons of the Europa League (since 2009/10)



- Taison (+1)

- Alexandre Lacazette

- Jeremain Lens

- Ari#ShakhtarBasel #UEL — Gracenote Live (@GracenoteLive) August 11, 2020

Авторитетний портал 8,9. Додамо, що бразилець не тільки побив рекорд, а й став найкращим гравцем поєдинку серед футболістів обох команд. WhoScored поставив бразильцю оцінку

У півфіналі на "Шахтар" чекає непростий матч з італійським "Інтером". Поєдинок відбудеться вже 17 серпня.