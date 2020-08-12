Про досягнення бразильця повідомив Gracenote Live у своєму Twitter.
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Рекорд Ліги Європи
На 22-й хвилині Тайсон подвоїв рахунок у матчі. Алан Патрік дотепно пропустив на Тайсона, який завдав сильного удару і м'яч після дотику від Фрая опинився у воротах.
Цей гол дозволив бразильцеві встановити рекорд Ліги Європи. Він став першим гравцем в історії турніру, який забивав у 7 різних сезонах Ліги Європи.
До цього матчу у 6 різних сезонах змагань голи забивали Ляказетт, Ленс та Арі.
Додамо, що бразилець не тільки побив рекорд, а й став найкращим гравцем поєдинку серед футболістів обох команд. Авторитетний портал WhoScored поставив бразильцю оцінку 8,9.
У півфіналі на "Шахтар" чекає непростий матч з італійським "Інтером". Поєдинок відбудеться вже 17 серпня.