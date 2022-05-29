Важливо, аби не забували про нашу країну, – Лунін прокоментував перемогу у Лізі чемпіонів

Мадридський Реал – переможець Ліги чемпіонів-2021/2022. Святкуючи найбільшу перемогу в кар'єрі, український голкіпер Андрій Лунін не забув про рідну країну, яка страждає від російських окупантів.

Лунін дотримався обіцянки

Андрій після перемоги у Лізі чемпіонів закликав світ не забувати про війну в Україні. Про це він написав у своєму інстаграмі.

До теми Реал переміг Ліверпуль у фіналі Ліги чемпіонів

Українець після отримання медалі переможця зробив світлину з трофеєм, огорнувши його в синьо-жовтий прапор.

Кубок чемпіонів с українським прапором. Зараз важливо, аби не забували про нашу країну та про те що відбувається! Сподіваюсь цей момент та ця гра подарувала українцям посмішки,

– написав голкіпер у своєму інстаграмі.

У фінальному протистоянні 28 травня Реал обіграв Ліверпуль завдяки голу Вінісіуса і феноменальній грі Тібо Куртуа. "Вершкові" стали 14-разовими володарями Ліги чемпіонів – це оновлення рекорду, який належить мадридцям.

Також це 4-та перемога у фіналі Ліги чемпіонів для тренера Реала Карло Анчелотті, що є абсолютним рекордом.

Андрій Лунін став третім українцем після Андрія Шевченка та зрадника Анатолія Тимощука, що вигравав у фіналі Ліги чемпіонів.

Чому затримали початок Ліги чемпіонів

Напередодні вирішального матчу про Ліверпуля, Лунін заявив , що хоче, аби його команда перемогла у Лізі чемпіонів, щоб вийти з українським прапором. Як бачимо, у мадридців все вийшло, а Андрій дотримався обіцянки.

Фінал Ліги чемпіонів перенесли на 36 хвилин. Все через те, що на французькому стадіоні "Стад де Франс" відбулись заворушення. Зокрема люди без квитків намагались прорватись на матч.

У Ліверпулі звинуватили у нападі поліцію. Натомість відомо, що на опублікованих у мережі кадрах помітно, як їхні фанати, перелазять через турнікети та піднімаються по сходах, які вели до місць для сидіння.

Напередодні фінального матчу поліція затримала 46 осіб.

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