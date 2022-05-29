Нам треба лише трішки зачекати
На 54 хвилині матчу, президент Інгульця нагадав, що наша армія є найсильнішою в плані мотивації у світі. Тому у війни може бути лише один варіант закінчення – наша перемога
У нас найсильніша армія по духу. Я це говорив і говорю. Ще трошки зачекаємо, поки прийде та зброя, яку нам обіцяють західні партнери. Я думаю, такой п**ди дамо їм (Росіянам – 24 канал), що підуть на край географії та забудуть взагалі, що таке Україна,
– підкреслив Поворознюк.
Слід зауважити, що його запросили бути коментатором в ефірі медіасервісу Megogo. Щоправда, там у цей день було дві аудіодоріжки. Альтернативну зробили менш цензурованою та Поворознюк працював на ній у парі з Романом Бебехом.
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Як пройшов фінал Ліги чемпіонів
- З перших секунд гри команди не стали форсувати подій, тому діяли на початку фіналу досить обережно. Проте вже 15 хвилині гри стався перший справді небезпечний момент. Біля воріт Реала Салах вже у падінні пробив по воротах Куртуа. Врятував свою команду Тібо, який продемонстрував неймовірну реакцію та став на заваді голу.
- Через дві знову виникла небезпека від Салаха. Та знову м'яч пішов до рук бельгійського голкіпера "вершкових".
- Ліверпуль впевнено тримав під контролем весь хід поєдинку. У першому таймі навіть здавалось, що у нього вдвічі більше футболістів на полі. Мане непогано накрутив захист суперника у штрафному "вершкових". Але тут його постріл взяла на себе стійка.
Як був завойований кубок
Весь "відпочинок" під час гри пішов на користь мадридцям. На 59 хвилині Вальверде віддав розрізну передачу у штрафний. Її адресатом був зовсім вільного Вінісіуса, який стрімко відкрив рахунок у матчі – 0:1. Як згодом виявилося, це був переможний гол і Реал переміг у фіналі Ліги чемпіонів.
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