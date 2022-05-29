Нам треба лише трішки зачекати

На 54 хвилині матчу, президент Інгульця нагадав, що наша армія є найсильнішою в плані мотивації у світі. Тому у війни може бути лише один варіант закінчення – наша перемога

У нас найсильніша армія по духу. Я це говорив і говорю. Ще трошки зачекаємо, поки прийде та зброя, яку нам обіцяють західні партнери. Я думаю, такой п**ди дамо їм (Росіянам – 24 канал), що підуть на край географії та забудуть взагалі, що таке Україна,

– підкреслив Поворознюк.

Слід зауважити, що його запросили бути коментатором в ефірі медіасервісу Megogo. Щоправда, там у цей день було дві аудіодоріжки. Альтернативну зробили менш цензурованою та Поворознюк працював на ній у парі з Романом Бебехом.

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Зверніть увагу! У відео є чимало нецензурної лексики. Тому не рекомендуємо до перегляду вразливим і неповнолітнім – 18+.

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Як пройшов фінал Ліги чемпіонів

З перших секунд гри команди не стали форсувати подій, тому діяли на початку фіналу досить обережно. Проте вже 15 хвилині гри стався перший справді небезпечний момент. Біля воріт Реала Салах вже у падінні пробив по воротах Куртуа. Врятував свою команду Тібо, який продемонстрував неймовірну реакцію та став на заваді голу.

Через дві знову виникла небезпека від Салаха. Та знову м'яч пішов до рук бельгійського голкіпера "вершкових".

Ліверпуль впевнено тримав під контролем весь хід поєдинку. У першому таймі навіть здавалось, що у нього вдвічі більше футболістів на полі. Мане непогано накрутив захист суперника у штрафному "вершкових". Але тут його постріл взяла на себе стійка.

Як був завойований кубок

Весь "відпочинок" під час гри пішов на користь мадридцям. На 59 хвилині Вальверде віддав розрізну передачу у штрафний. Її адресатом був зовсім вільного Вінісіуса, який стрімко відкрив рахунок у матчі – 0:1. Як згодом виявилося, це був переможний гол і Реал переміг у фіналі Ліги чемпіонів.

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