Лунин сдержал обещание

Андрей после победы в Лиге чемпионов призвал мир не забывать о войне на Украине. Об этом он написал в своем инстаграмме.

До теми Реал переміг Ліверпуль у фіналі Ліги чемпіонів

Украинец после получения медали победителя сделал фотографию с трофеем, обернув его в сине-желтый флаг.

Кубок чемпионов с украинским флагом. Сейчас важно, чтобы не забывали о нашей стране и о том, что происходит! Надеюсь этот момент и эта игра подарила украинцам улыбки,

– написал голкипер в своем инстаграмме.

В финальном противостоянии 28 мая Реал обыграл Ливерпуль благодаря голу Винисиуса и феноменальной игре Тибо Куртуа. "Сливочные" стали 14-кратными обладателями Лиги чемпионов – это обновление рекорда, принадлежащего мадридцам.

Также это 4-я победа в финале Лиги чемпионов для тренера Реала Карло Анчелотти, являющегося абсолютным рекордом.

Андрей Лунин стал третьим украинцем после Андрея Шевченко и предателя Анатолия Тимощука, выигрывавшего в финале Лиги чемпионов.

Любопытно. В преддверии решающего матча о Ливерпуле Лунин заявил, что хочет, чтобы его команда победила в Лиге чемпионов, чтобы выйти с украинским флагом. Как видим, у мадридцев все получилось, а Андрей сдержал обещание.

Почему задержали начало Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов был перенесен на 36 минут. Все потому, что на французском стадионе "Стад де Франс" произошли беспорядки. В частности, люди без билетов пытались прорваться на матч.

В Ливерпуле обвинили в нападении полицию. Известно, что на опубликованных в сети кадрах заметно, как их фанаты, перелезают через турникеты и поднимаются по лестнице, которая вела к местам для сидения.

В преддверии финального матча полиция задержала 46 человек.

Кстати говоря. Президент футбольного клуба Ингулец Александр Поворознюк к омментировал финал Лиги чемпионов между Ливерпулем и Реалом. Во время матча он упомянул о ситуации на фронте.

Поворознюк дал большое интервью 24 каналу: смотрите видео